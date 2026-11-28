Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’daki Kabine Toplantısı’nın ardından turizm sektörüne konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha süreceği müjdesini vermişti.

KONAKLAMA VERGİSİ YÜZDE 1'E İNDİRİLMİŞTİ

Konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 2’den yüzde 1’e indirilmişti.

2027'DE DE AYNI KALACAK

Yeni kararla indirimli oran, 31 Aralık 2027 dâhil olmak üzere uygulanmaya devam edecek. Düzenlemeyle turizm işletmelerinin uluslararası pazardaki rekabet gücünün desteklenmesi amaçlanıyor.

Bakan Ersoy, “Konaklama vergisi 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edecek.” dedi.

Ersoy, turizm sektörüne verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.