Sessiz 2 aydan sonra 'ciddi yoğunluk' başladı: Akın akın geliyorlar, oteller doluyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de, 1 Temmuz itibarıyla başlayan hareketlilik sürüyor. Özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, otellerde de rezervasyonlar yükselişe geçti. Mayıs ve haziran aylarında beklenen yoğunluğun oluşmadığı Uzungöl'de, temmuz ayının ilk günlerinden itibaren turizm sektörü yeniden hareket kazandı.

Doğal güzellikleri, serin iklimi ve yayla turizmiyle öne çıkan Uzungöl, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Orta Doğu'dan gelen turistlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

Göl çevresi, seyir terasları, yürüyüş alanları ve yöresel ürünlerin satıldığı işletmelerde de yoğunluk gözleniyor.

"HAVASI MUHTEŞEM, SUYU BAŞKA BİR GÜZEL"

Uzungöl'ün doğasının çok güzel olduğunu belirten Rabia İleri, "Uzungöl'e ikinci kez geliyorum. Doğası çok güzel. Doğasının bozulmamasını isterim. Rize tarafı da çok güzel daha bakir kalmış. Doğaya dokunmasınlar" dedi.

Ankara'dan gelen Zeynep İleri ise, Uzungöl'e ilk kez geldiğini dile getirerek, "İlk kez geliyorum. Sosyal medyada gördüğüm Uzungölle hiçbir alakası kalmamış. Çok üzüldüm ama doğası çok güzel, bayıldım" ifadelerini kullandı.

Sibel Perçin de, Uzungöl'ü çok beğendiğini kaydererek "İlk kez geliyorum. Havası muhteşem, suyu başka bir güzel. Çok beğendim. Yeşilliği, doğası mükemmel. Burada yağmur yağdığında ıslanmak bile çok güzel. Bence herkes buraya tatile gelsin. Sıcak havalardan kaçıp buraya gelmek muhteşem oluyor" şeklinde konuştu.

"BU YOĞUNLUK AĞUSTOS AYINA DA YANSIRSA BÖLGEMİZ KAYIPLARINI KAPATACAKTIR"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, turizmde önceki yıla oranla sessiz bir Mayıs ve Haziran ayı geçirdiklerini belirtti.

İnan "1 Temmuz itibariyle ciddi bir yoğunluk görüyoruz. Umuyoruz bu Ağustos ayına da yansır. Savaş kısmı bu yıl bizi ciddi anlamda etkiledi. Karadeniz turizminin Ortadoğu'ya yüksek oranlı bağlı olmasından dolayı bu durum etkiledi. Bu yıl bir faktörün daha olduğu fark ettik. Ortadoğu'da yaz tatillerinin 1,5 ay olması bizi ciddi anlamda etkiledi. Bunlara rağmen güzel bir yoğunluk görüyoruz. Bu yoğunluk Ağustos ayına da yansırsa bölgemiz kayıplarını kapatacaktır" dedi.

Devamında İnan "Yerli turist hareketliliği bu yıl oldukça yüksek. Biz bunu artık eskisi gibi yaşıyoruz. Uzungöl ve Trabzon'un 20 yıl öncesine bakarsanız yerli turizm potansiyeli ile bir yere geldiğini görebiliriz. Yurt içinden insanlara buraya gelerek Uzungöl, Sümela Manastırı ve Ayder keşfedildi. Yurt içi pazarında da Karadeniz ciddi anlamda talep görüyor" ifadelerini kullandı.

İnan "Turizm çeşitliliği artık Karadeniz'de olmazsa olmaz durumdur. Özellikle kış turizmi Karadeniz'deki uygun bölgelerde tekrar planlanmalıdır. Aylık kültürel konserlerin verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Turizm konusunda gelişmiş ülkelere baktığımızda çok çeşitli organizasyonlar söz konusu. Biz de artık bölgemizde bu tür organizasyonları yapmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır