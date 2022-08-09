Tatil yapamayan dikkat! Tarih vererek duyurdular: 'Daha uygun olacak'

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, 2022 yılında turizmde hedeflenen rakamlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ağustos ayı itibariyle gelen turist sayılarının memnun edici olduğunu belirten Turgut, Eylül ve Ekim aylarının güzel karşılanması durumunda turizmde hedeflenen rakamlara ulaşılacağını belirtti. Şu ana kadar 7 milyon turistin ağırlandığını belirten Turgut, “Geri kalan 3 milyon turist hedefini ise bu 2 ayda tamamlayabiliriz. 8 milyona doğru gidiyoruz. Bu dönemde Avrupa pazarı daha çok öne çıktı. Balkan ve Doğu Avrupa daha revaçta bulunuyor” dedi.

“İNDİRİMLİ TURİZM GÜNDEMDE OLAN BİR KONU DEĞİL”

Döviz getirisinin kişi başına yüksek göründüğünü belirten Turgut, “Dikkatli ölçülmesi gerekir. Geçen seneden biraz daha iyi. Şu anda 1 dolar bile önemlidir. Biz zaten yurt dışı kontratları bir sene öncesinde bir sene sonrasına döviz bazlı yaptığımız için çok değişiklik olmaz. Turizmdeki bir takım olumsuzluklar esnasında indirimler yapılır. Temmuz-Ağustos dönemi bu indirimlere çok az ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. İndirimli turizm gündemde olan bir konu değil” sözlerine yer verdi.

“EYLÜL VE EKİM FİYATLARI DAHA UYGUN OLACAK”

Yerli vatandaşın ne zaman indirimli tatil yapabileceği sorusuna da cevap veren Turgut, “Bizim yerli tatil reaksiyonumuz okul tatilleri ile alakalıdır. Okullar açılınca yerli turiste daha uygun fiyatlar olacaktır. Eylül ve Ekim fiyatları daha uygun olacak. Antalya’da 12 ay turizm yapılıyor. Gelmek isteyen Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi de tatil yapabilir. Covid sureci ile ilgili olarak da tatil alışkanlıklar da değişiklik oldu. Daha çok köy gibi yerleri de tercih ediyorlar” açıklamasını yaptı.

“GELEN TURİSTİN ORTALAMA RAKAMLARINA BAKTIĞIMIZ ZAMAN YÜZDE 15’İ ŞEHRE ÇIKIYOR”