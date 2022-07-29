TÜİK açıkladı! Turizm gelirleri yüzde 190,2 arttı

TÜİK, Turizm İstatistikleri, İkinci Çeyrek Nisan-Haziran 2022 verilerini yayımladı. Buna göre, turizm gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 arttı. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %83,8'i yabancı ziyaretçilerden, %16,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 6 milyar 273 milyon 64 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 444 milyon 39 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Spor, eğitim, kültür harcaması %456,1 artarken, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %331,3 ve konaklama harcamaları %185,6 arttı.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 78 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE yüzde 193,6 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %193,6 artarak 11 milyon 939 bin 131 kişi oldu. Bunların %87'sini 10 milyon 382 bin 68 kişi ile yabancılar, %13'ünü ise 1 milyon 557 bin 63 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %70,4 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada %14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %6,7 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %57,9 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 215,8 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %215,8 artarak 1 milyar 57 milyon 787 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 11 milyon 504 bin dolarını kişisel, 46 milyon 283 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2021 YILI II. ÇEYREĞİNE GÖRE %321,6 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %321,6 artarak 1 milyon 666 bin 135 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 635 dolar olarak gerçekleşti.



