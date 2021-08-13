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Turistlere satış yapan esnaf: Canımıza can geldi

13.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl istedikleri gibi bir sezon geçiremeyen Gaziantep esnafı, kısıtlamaların kalkmasıyla eski günlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gelemeye başlamasıyla satışların artmasına sevinen esnaf, “Canımıza can geldi" diyerek sevincini dile getirdi. Adını ‘Almancı’ olarak tabir edilen gurbetçilerden alan Almacı Pazarı’nda yöresel ürün satışı yapan Fatih Özsefil, “Turisti özlemişiz, pandemi sürecinde herkes burada birbirimize bakıp çay içiyorduk ama şimdi kendimize geldik. Gurbetçi arkadaşlarımızda geldi, onlar bizi, biz onları görünce sevindik yani canımıza can geldi” dedi.

"FISTIK FİYATLARINDA YÜZDE 80 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Gaziantep’te birçok üründe hasadın başladığını ifade eden Özsefil, "Taze fıstık yeni çıktı, biraz fiyatı yüksek ama yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Kurutmalıklar da yeni mahsul olarak geldi.

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Oğuzeli ilçemizde kadınların yaptığı kurutmalıkları alıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre yükseldi fakat bir ay sonra sezon biraz durunca fiyatlar tam ortaya çıkar, belli olur. Bu sene fıstıkta yüzde 80 yükselme durumu var" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hepsi dolsndirici ve kazik fiyatlar alma aldirma hatta ugrama paran cebinde dursun baska gezcek yermi yok

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