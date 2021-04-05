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Türkiye ile Azerbaycan arasında turist çekebilmek için iş birliği!

TURİZM HABERLERİ  | 05.04.2021 16:07 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Azerbaycan'ın, Türkiye açısından çok büyük önem arz eden turizm pazarları arasında bulunduğunu belirterek, "Salgın öncesi dönemde 1 milyona yakın Azeri dostumuzu ülkemizde misafir ederken, bu sayı pandemi dolayısıyla ciddi miktarda azaldı. Salgın sonlandığında bu rakamın tekrar 1 milyonun üzerine çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında turist çekebilmek için iş birliği!

TÜRSAB ve Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği (ATAA), iki ülke arasındaki turizm hacminin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Gelecekteki ortak faaliyetler başta olmak üzere, ortak turizm platformunun oluşturulması, sağlık turizmi gibi başlıkların ele alındığı imza törenine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ATAA Başkanı Rufat Hacıyev, Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ve TÜRSAB Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Ali Rıfat Peşkircioğlu katıldı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ı, öz topraklarını geri alma konusunda sergilediği haklı mücadelesinde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, köklü bağları bulunan iki ülke olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Rahmetli Haydar Aliyev'in 'Biz iki devlet, tek milletiz" şeklindeki sözleri, iki ülke arasındaki ilişkileri en güzel özetleyen açıklama niteliğini taşıyor. Dostluğumuz, stratejik ortaklıklarla daha da güçlenirken, bu iş birliğini her geçen gün çok daha ileri boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birlikteliğimizi daha da geliştirecek en önemli alan ise turizm sektörü olacaktır. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında 1 Nisan'da başlamış olan kimlikle seyahat imkanı iki ülke arasındaki turizm açısından olumlu netice verecek, sayıları ciddi oranda artıracak.

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Azerbaycan, ülkemiz açısından çok büyük önem arz eden turizm pazarları arasında bulunuyor. Salgın öncesi dönemde 1 milyona yakın Azeri dostumuzu ülkemizde misafir ederken, bu sayı pandemi dolayısıyla ciddi miktarda azaldı. Salgın dönemini kapsayan 2020 yılında 236 bin seviyesinde gerçekleşti. Salgın sonlandığında bu rakamın tekrar 1 milyonun üzerine çıkacağına inanıyoruz."

"AZERBEYCAN'IN TURİZM POTANSİYELİ BÜYÜK"

Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB olarak aynı zamanda Türk vatandaşlarının dost ve kardeş Azerbaycan'ı daha çok görmesini arzu ettiklerini, karşılıklı turizm hareketlerinin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Azerbaycan'ın kültür, gastronomi, inanç ve sağlık turizmi alanında çok büyük bir potansiyeli bulunduğuna işaret eden Bağlıkaya, Türkiye'de Azerbaycan'ın bu güzelliklerini merak eden çok sayıda vatandaş bulunduğunu söyledi.

Bağlıkaya, "Bugün burada gerçekleştirilen bu toplantının karşılıklı ilişkileri geliştirmesini temenni ediyor, bu iş birliğini yazılı bir protokolle taçlandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu protokolün önemli konularından biri sağlık turizmi alanında karşılıklı olarak gerçekleştireceğimiz iş birliği olacak." ifadelerini kullandı.

"PROTOKOLLE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZM HACMİ DAHA DA ARTACAK"

ATAA Başkanı Rufat Hacıyev de imzalanan protokolle iki ülkenin turizm potansiyelinin daha artacağını da artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın önemli turizm potansiyeli var. Bunu Türk kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda TÜRSAB ile protokol imzaladık. Türkiye'den beklediğimiz büyük turizm patlamasını görmedik. Amacımız, ülkemizi daha fazla tanıtarak bunu gerçekleştirmek. Türkiye ile Azerbaycan arasında başlayan kimlikle seyahat imkanı, hem Türk hem de Azerbaycan vatandaşlarına önemli bir imkan sağladı. Bu, iki ülke arasındaki ziyaret sayılarını ciddi oranda artıracak. Salgının etkisi azaldıktan sonra Türkiye'den büyük turizm akımı bekliyoruz ve bununla ilgili şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Azerbaycan özellikle Naftalan kaplıcaları büyük potansiyel taşıyor. Bundan Türk vatandaşların yararlanmasını da çok istiyoruz. "

Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ise özellikle sağlık turizmi alanında iki ülkenin büyük potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, protokol kapsamında atılacak adımlar hakkında bilgi verdi.

"AZERBEYCAN'DAN GELEN TURİST SAYISI DÜŞTÜ"

Verilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, salgın öncesindeki son 15 yıla bakıldığında 2016 hariç düzenli olarak artış gösterdi.

Türkiye'ye gelen Azeri ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 858 bin 506 iken, 2019'da yüzde 5 artış göstererek 901 bin 723 kişi oldu. Geçen yıl salgının etkisiyle Azerbaycan'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 73,7 düşerek 236 bin 797 kişiye geriledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, salgının olumsuz etkileri nedeniyle bu yılın ilk 2 ayında Azeri ziyaretçi sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 70,21 düşerek 31 bin 855 oldu.

Azerbaycan İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'den Azerbaycan'a giden kişi sayısı 2018 yılında 291 bin 499, 2019'da ise yüzde 8,62 artarak 316 bin 628 olarak gerçekleşti.

(AA)

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