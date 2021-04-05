Türkiye ile Azerbaycan arasında turist çekebilmek için iş birliği!

"Rahmetli Haydar Aliyev'in 'Biz iki devlet, tek milletiz" şeklindeki sözleri, iki ülke arasındaki ilişkileri en güzel özetleyen açıklama niteliğini taşıyor. Dostluğumuz, stratejik ortaklıklarla daha da güçlenirken, bu iş birliğini her geçen gün çok daha ileri boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birlikteliğimizi daha da geliştirecek en önemli alan ise turizm sektörü olacaktır. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında 1 Nisan'da başlamış olan kimlikle seyahat imkanı iki ülke arasındaki turizm açısından olumlu netice verecek, sayıları ciddi oranda artıracak.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, köklü bağları bulunan iki ülke olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ı, öz topraklarını geri alma konusunda sergilediği haklı mücadelesinde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Gelecekteki ortak faaliyetler başta olmak üzere, ortak turizm platformunun oluşturulması, sağlık turizmi gibi başlıkların ele alındığı imza törenine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ATAA Başkanı Rufat Hacıyev, Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ve TÜRSAB Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Ali Rıfat Peşkircioğlu katıldı.

TÜRSAB ve Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği (ATAA) , iki ülke arasındaki turizm hacminin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Azerbaycan, ülkemiz açısından çok büyük önem arz eden turizm pazarları arasında bulunuyor. Salgın öncesi dönemde 1 milyona yakın Azeri dostumuzu ülkemizde misafir ederken, bu sayı pandemi dolayısıyla ciddi miktarda azaldı. Salgın dönemini kapsayan 2020 yılında 236 bin seviyesinde gerçekleşti. Salgın sonlandığında bu rakamın tekrar 1 milyonun üzerine çıkacağına inanıyoruz."

"AZERBEYCAN'IN TURİZM POTANSİYELİ BÜYÜK"

Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB olarak aynı zamanda Türk vatandaşlarının dost ve kardeş Azerbaycan'ı daha çok görmesini arzu ettiklerini, karşılıklı turizm hareketlerinin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Azerbaycan'ın kültür, gastronomi, inanç ve sağlık turizmi alanında çok büyük bir potansiyeli bulunduğuna işaret eden Bağlıkaya, Türkiye'de Azerbaycan'ın bu güzelliklerini merak eden çok sayıda vatandaş bulunduğunu söyledi.

Bağlıkaya, "Bugün burada gerçekleştirilen bu toplantının karşılıklı ilişkileri geliştirmesini temenni ediyor, bu iş birliğini yazılı bir protokolle taçlandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu protokolün önemli konularından biri sağlık turizmi alanında karşılıklı olarak gerçekleştireceğimiz iş birliği olacak." ifadelerini kullandı.