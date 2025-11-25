FİNANS

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 32 şehre çıkıyor! Şehirler kültür ve sanatla buluşuyor

Türkiye'nin kültürel zenginliğini tüm yurda taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sanatseverlerle dolu dolu bir sezon geçirdi. Aylar boyunca süren etkinliklerle şehirler kültür ve sanatla buluşurken, festival hem toplumsal etkileşimi artırdı hem de yerel ekonomilere canlılık kattı.

Hande Dağ

Bu yıl festival kapsamında 20 şehirde toplam 180 güne yayılan etkinlikler düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanındaki sahne ve mekânlarda; 587 konser, 4 bin 346 sergi, 158 tiyatro, 23 opera, 20 bale gösterisi, bin 52 atölye gerçekleştirildi.

9 bin 645 etkinlikte sahne alan 50 bin 400 sanatçıyla festival 22 milyon kişiye ulaştı.

9 GÜNLÜK FESTİVAL, 3 AYLIK EKONOMİ

Etkinliklerin sadece kültürel değil, ekonomik olarak da şehirlerde büyük hareketlilik yarattığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bizler 9 gün boyunca illerde etkinlikler düzenliyoruz. Bunun şehir ekonomisine katkısını dikkatinize sunmak isterim. Sizler de illerinizde sahaya iniyorsunuz, esnafla konuştuğunuz zaman zaten onlar da size aynısını anlatacaktır. Kendilerinin bize anlattıkları ve illerin ticaret odalarından aldığımız bilgilere bakacak olursak esnafımız o 9 günlük sürede neredeyse 3 aylık iş yapıyor. Hem festivale katılanlar hem il dışından etkinlikleri izlemek için gelenler adeta ilin ekonomisine can suyu oluyor.” dedi.

“BU BAKANLIĞIN ASLİ GÖREVİDİR”

Festivalin kapsamına yönelik eleştirilere de yanıt veren Ersoy, kültür-sanat faaliyetlerinin bakanlığın temel görevleri arasında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kültür ve Sanat faaliyetleri bakanlığımızın asli görevidir. Yani ‘Neden Kültür Yolu Festivali yapıyorsunuz?’ sorusu hayatın normal akışına aykırıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Bakanlığımıza bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir ve bakanlığımızın tüm faaliyetleri gibi Sayıştay denetimine tabidir.”

2026’DA 6 YENİ ŞEHİR DAHA KATILIYOR

Festival her geçen yıl daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bakan Ersoy da Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne yönelik yoğun ilgiyi ve şehirlerden gelen talepleri şu sözlerle değerlendirdi:

“2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin düzenlendiği il sayısı 20’den 26’ya çıkacak. Ülkenin dört bir yanından festivalin kendi şehirlerinde de yapılmasına yönelik yoğun talepler alıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bu taleplerin tamamına aynı anda yanıt vermemiz mümkün değil. Bu nedenle yeni illeri belirlerken öncelikle büyükşehirleri dikkate alarak; coğrafi dağılım, iklim koşulları gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da eklenmesiyle, Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz 2026 yılında 26 şehirde, yaklaşık 8 aya yayılan bir takvimle kültür ve sanatseverlerle buluşacak.”

2027’DE 32 ŞEHRE YAYILACAK

Kültür Yolu rotası her yıl büyümeye devam edecek. Bakan Ersoy, 2027 yılında ise altı yeni ilin daha festivale dâhil olacağını açıkladı:

“2027’de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da katılmasıyla toplam il sayısı 32’ye yükselecek.”

2026 ve 2027’de katılacak yeni şehirlerle Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanatın gücüyle daha geniş kitlelere ulaşacak.

