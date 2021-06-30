FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Türkiye'nin örnek projelerinden biriydi! Yaylakent çürüyor

Türkiye'nin örnek projelerinden biriydi! Yaylakent çürüyor

30.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Bölgesi'nde örnek yayla modeli oluşturularak, turizmin geliştirilmesi amacıyla 1998 yılında, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'nda 'Yaylakent' projesi hayata geçirildi. 3 yıl önce hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle kiracısı tahliye edilen ve kapısına kilit vurulan tesisler, kaderine terk edildi.

Türkiye'nin örnek projelerinden biriydi! Yaylakent çürüyor

Trabzon İl Özel İdaresi'nce 1998 yılında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazide 'Yaylakent' projesi başlatıldı. Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda 6 ev, 25 odalı otel, 300 kişilik toplantı ve seminer salonu ile 50 kişilik restorandan oluşan projede tesislere dönemin valisi İsmet Gürbüz Civelek tarafından 'Bu tesis önümüzdeki yıllarda dilerim bir turizm ekolu olarak anılacaktır' yazılı tabela astırıldı. Yöre halkı; kira, tadilat başta olmak üzere çeşitli hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle 3 yıl önce boşaltılan tesislerin yeniden turizme kazandırılmasını istiyor.

"GÜZELİM TESİS YIKILMAYA BAŞLADI"

Hıdırnebi Yaylası'nda turizm tesisi işletmecisi Kahraman Akdoğan, yaylaya gelen turistlerin kalacak yeri olmadığı için geri döndüğünü belirterek, "Burası yıllardır kapalı. Güzelim tesis yıkılmaya başladı. Bizim içimiz gidiyor. Boş kalacağına bize versinler, biz işletelim. Binlerce turist geliyor buraya. Her gelen turist, gezdikten, fotoğraf çektirdikten sonra geri dönüyor. Kalacak yerleri yok. Gelip, gelip geri dönüyorlar. O alan yeniden faaliyete geçsin istiyoruz" dedi.

karadenizin-ilk-yaylakent-projesi-curuyor_1826_dhaphoto1

Yaylaya gelen turistlerin kalacak yerleri olmadığını söyleyen Seher Akbulut da "'Yaylakent' buraya yapıldığında çok heyecanlıydık. Burası tamamen gelişecek, diye bekledik ama 3 yıldır o alan boş. Gelen turistler kalacak yerleri olmadığı için geri dönüyorlar. Biz oranın yeniden turizme kazandırılmasını istiyoruz. Faaliyette olsa yaz kış burada turistler olur. Buralar şenlik olur. Turistler istediği hizmeti bulamayınca buraya bir daha gelmek istemiyorlar" diye konuştu.

Yatırımcılar dikkat: Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para açıklamasıYatırımcılar dikkat: Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması

karadenizin-ilk-yaylakent-projesi-curuyor_1826_dhaphoto4

YAYLAKENT TURİZME KAZANDIRILSIN

İşletme sahibi Mehmet Usta ise "Yaylamıza çok turist geliyor. Yaylada konaklama yok. Gelen turistler, burada kalmak, sabahları böyle bir temiz hava ile güzel doğa ile uyanmak istiyor ama gelen herkes geri dönmek zorunda kalıyor. Eskiden 'Yaylakent' açıktı. Yaz kış burada turistler olurdu ama şimdi gelen de hizmet bulamadığı için bir daha gelmek istemiyor. 'Yaylakent' turizme kazandırılsın, çürümeye bırakılmasın" dedi.

Kaynak: DHA

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı yıl sonuna kadar uzatılacak mı? Talep geldi açıklama bekleniyorKısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı yıl sonuna kadar uzatılacak mı? Talep geldi açıklama bekleniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilikte yeni dönem: 1 Temmuz'da başlıyorEmeklilikte yeni dönem: 1 Temmuz'da başlıyor
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
Uluslararası turizmin canlanması beklenmiyorUluslararası turizmin canlanması beklenmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Süre bugün doluyordu! 6 ay daha uzatıldı

Süre bugün doluyordu! 6 ay daha uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

İşte kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

İşte kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.