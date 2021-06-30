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Yatırımcılar dikkat: Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması

30.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerini değerlendirecek.

Yatırımcılar dikkat: Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması

Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacağını duyurdu.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük bankaları ve ödeme sistemleri ile kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi.

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Söz konusu değerlendirmenin gelecek ay yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Bireylerin ve şirketlerin, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacaktır.” denildi.

Rusya’da kripto paraların hizmet ve ürün alımında kullanılması yasak durumda.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kripto para
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