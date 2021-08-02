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Yangının turizme etkisi sorusuna Turizm Bakanı Ersoy: Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok

02.08.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önde gelen turizm kentleri Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlara ilişkin endişeler sürerken; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın nedeniyle boşaltılan turizm tesislerinin genellikle can güvenliği amaçlı boşaltıldığını ve birkaç saatte misafirlerin geri döndüğünü söyledi.

Yangının turizme etkisi sorusuna Turizm Bakanı Ersoy: Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, "İlk etapta yangınla mücadelede yangının tehlike altındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması sağlandı" dedi.

"ŞU ANDA TAMAMEN BOŞALTILMIŞ BİR TESİSİMİZ YOK"

Ersoy, yangınların turizme etkisi ile ilgili bir soru üzerine, "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var" diye konuştu.

Türkiye genelindeki eşzamanlı yangınların büyük kısmı kontrol altına alınmış olsa da özellikle turizm kentleri Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlar endişe yaratıyor.

Türkiye ekonomisinin temel itici güçlerinden biri konumundaki turizm sektörü gelirleri Türkiye'nin cari açığının kapanmasında önemli rol oynarken, TCMB geçen haftaki enflasyon raporu toplantısında bu yıl turizmden 20 milyar dolar civarı gelir beklediğini açıkladı.

YANAN ORMAN ARAZİLERİNİN YAPILAŞMAYA TAHSİSİ

Ersoy yanan arazilerin yapılaşmaya açılacağına dair eleştirilerin sorulması üzerine ise, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir" dedi ve turizme ilişkin son düzenlemelerin eleştirildiği gibi ilave hak değil, aksine "sınırlamalar" getirdiğini söyledi.

Kaynak: Reuters
Fotoğraf: AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Mehmet Nuri Ersoy
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