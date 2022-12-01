Para piyasalarında farklı kurumlar ve kuruluşların farklı işlem yetkileri ve aldıkları bazı sorumluluklar bulunur. Veri Depolama Kuruluşları da tezgahüstü olan türev piyasalardaki bazı işlemleri raporlama sorumluluğuna sahiptir.

Veri Depolama Kuruluşu nedir?

Tezgahüstü türev piyasaların reformları kapsamında tanımlanan kuruluşlar veri depolama kuruluşlarıdır. Bu tür piyasalarda gerçekleşen tüm alım işlemlerinin ve satım işlemlerinin raporlanması Veri Depolama Kuruluşlarının sorumluluğundadır. Bu sorumlulukların takibi ve çalışma esaslarının hazırlanması Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yapılır.



