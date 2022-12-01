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Veri Depolama Kuruluşu nedir?

28.11.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan terimlerden bir tanesi de "Veri Depolama Kuruluşu"dur. Para piyasalarında bazı işlemlerin sorumluluğuna sahip olan kuruluşlardır. Tezgahüstü piyasalarda türev piyasa reformu kapsamına dâhil olarak tanımlanırlar. Tezgahüstü türe piyasalar dâhilinde gerçekleşen tüm alım ve satımların işlem verilerini raporlamakla yükümlüdür.

Veri Depolama Kuruluşu nedir?

Para piyasalarında farklı kurumlar ve kuruluşların farklı işlem yetkileri ve aldıkları bazı sorumluluklar bulunur. Veri Depolama Kuruluşları da tezgahüstü olan türev piyasalardaki bazı işlemleri raporlama sorumluluğuna sahiptir.

Veri Depolama Kuruluşu nedir?

Tezgahüstü türev piyasaların reformları kapsamında tanımlanan kuruluşlar veri depolama kuruluşlarıdır. Bu tür piyasalarda gerçekleşen tüm alım işlemlerinin ve satım işlemlerinin raporlanması Veri Depolama Kuruluşlarının sorumluluğundadır. Bu sorumlulukların takibi ve çalışma esaslarının hazırlanması Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
veri depolama

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