FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. y
  4. Yatırım fonları nedir?

Yatırım fonları nedir?

28.11.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım fonları, işlem maliyeti bulunan yatırım araçları aracılığı ile portföy çeşitlendirmesi ilkesine bağlı olarak yönetilen portföylerdir. Hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine bonoları dışında yabancı menkul değerler, altın, vadeli işlem sözleşmeleri de yatırım fonlarına dâhil olarak işlem görür. Bu fonlara yapılan yatırımların sonuçta üç farklı şekilde gelir elde edilir.

Yatırım fonları nedir?

Farklı yatırımcılar birikimlerini birleştirdikleri ve yaptıkları yatırımın bir fon yöneticisi aracılığı ile gelir ve risk beklentileri göz önüne alınarak değerlendirilmesi yatırım fonlarının çalışma sistemidir. Tüm yatırımcılar ortak olan fonlara belli oranda bir katılım payı ödeyerek dâhil olabilirler.

Yatırım fonları Nedir?

Hisse senedi, altın, devlet tahvili, hazine bonosu, vadeli işlem sözleşmeleri gibi araçların halktan toplanan paralar karşılığı alınması sonucunda yönetilen portföyler yatırım fonlarıdır. Tüm düzenlemelerin sorumluluğu Sermaye Piyasası Kuruluna aittir. Fon sahibi olan kişi menkul değerlerden faiz geliri ya da kâr payı elde edebilir. Elde ettiği bu geliri portföy değerine yansıtır. Fonun sahip olduğu menkul değerin kıymeti artarsa sermaye kazancı elde edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajıBakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı
Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirimMotorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim
Anahtar Kelimeler:
yatırım fonu

En Çok Okunan Haberler

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

100 milyon harcandı! 100 bin liraya kiracı bulunamıyor

100 milyon harcandı! 100 bin liraya kiracı bulunamıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sanki aksiyon filmi! Yatağın altına saklanıp polislere ateş etti

Sanki aksiyon filmi! Yatağın altına saklanıp polislere ateş etti

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.