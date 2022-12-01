Farklı yatırımcılar birikimlerini birleştirdikleri ve yaptıkları yatırımın bir fon yöneticisi aracılığı ile gelir ve risk beklentileri göz önüne alınarak değerlendirilmesi yatırım fonlarının çalışma sistemidir. Tüm yatırımcılar ortak olan fonlara belli oranda bir katılım payı ödeyerek dâhil olabilirler.

Yatırım fonları Nedir?

Hisse senedi, altın, devlet tahvili, hazine bonosu, vadeli işlem sözleşmeleri gibi araçların halktan toplanan paralar karşılığı alınması sonucunda yönetilen portföyler yatırım fonlarıdır. Tüm düzenlemelerin sorumluluğu Sermaye Piyasası Kuruluna aittir. Fon sahibi olan kişi menkul değerlerden faiz geliri ya da kâr payı elde edebilir. Elde ettiği bu geliri portföy değerine yansıtır. Fonun sahip olduğu menkul değerin kıymeti artarsa sermaye kazancı elde edilir.



