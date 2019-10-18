MAYA 5G'ye hazır

SEFA ŞENGÜL - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, "MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi (MAYA) artık sahalarda çalışır vaziyete geldi. MAYA sistemimiz şu anda 5G'ye hazır. 5G'ye doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlikte en önemli şeyin güvenlik tehditlerine karşı milli tedbirlerin alınması olduğunu söyledi.

Teknolojik ürün ve sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesinin önemine işaret eden Balcı, "Eğer ürünleri kendiniz yapmadıysanız, aldığınız sistemlerin hiçbir kıymeti yok. Bunu biz defalarca yaşadık. Askeriyede, sivil sektörde ve kamuda yaşadık. Ürünleriniz yerli ve milli olmadığı sürece, güvenlik anlamında bir yere varamayız." ifadesini kullandı.

Balcı, 4,5G sistemlerinde sahada yerlerini aldıklarını belirterek, hedeflerinin 4,5G'de ULAK baz istasyonlarıyla yaygınlaşmak olduğunu dile getirdi. Daha sonra eş zamanlı olarak iletişim ve bilişim altyapısını, bilgisayar bağlantı sistemlerini millileştireceklerini söyleyen Balcı, "MAYA sistemimiz artık sahalarda çalışır vaziyete geldi. MAYA sistemimiz şu anda 5G'ye hazır." diye konuştu.