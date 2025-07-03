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Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu, mahkemeden dev şirket için karar çıktı

Kuruyemiş üretiminde önde gelen markalardan biri olan Peyman ekonomik olarak düzlüğe çıkamıyor. Geçtiğimiz aylarda Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet süresinin iki ay daha uzatılmasına hükmetmişti. Son olarak, şirketin mali yapısını toparlaması amacıyla 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi. Ayrıca, 5 kişilik bir alacaklılar kurulunun oluşturulmasına da karar verildi.

Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu, mahkemeden dev şirket için karar çıktı
Ezgi Sivritepe

Peyman Kuruyemiş Şubat ayıda konkordato başvurusunda bulunmuştu. Finansal ihtiyaçlarını gideremeyen şirket için mahkeme geçici mühlet süresini iki ay daha uzatmıştı. 25 Haziran'da yapılan görüşmede ise dev kuruyemiş markası için yeni kararlar alındı.

Türkiye nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu, mahkemeden dev şirket için karar çıktı 1

Eskişehir Ticaret Mahkemesi, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedeniyle konkordato sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine hükmetti. Kesin mühlet süresince şirketin mali yapısı denetim altında olacak.

Türkiye nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu, mahkemeden dev şirket için karar çıktı 2

ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULACAK

Mahkeme daha öncesinde görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Komiser heyetinin önerisi üzerine 5 kişilik alacaklılar kurulunun oluşturulmasına da karar verdi.

Türkiye nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu, mahkemeden dev şirket için karar çıktı 3

Ayrıca, komiser heyeti gözetiminde borçlunun mali durumunun takibi yapılacak, 3 ayda bir hazırlanan raporlarla mahkeme bilgilendirilecek. Sürecin devamında, konkordatonun başarısını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde mahkeme sürece müdahale edebilecek.

Türkiye nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu, mahkemeden dev şirket için karar çıktı 4

NE OLMUŞTU?

Gerçek Gündem'in haberine göre, Peyman Kuruyemiş İş Gıda'nın çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Ayrıca, İş Gıda global marka olan KFC ve Pizza Hut'ın da temsilciliğini üstlenmişti. Yum! Brands tarafından ocak ayında franchise sözleşmelerinin iptal edilmesi, İş Gıda ve bağlı şirketleri için finansal zorlukları beraberinde getirmişti. Bu gelişmeler sonrası İş Gıda ve iştiraki Peyman Kuruyemiş hakkında konkordato başvurusu yapılmıştı.

Türkiye nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu, mahkemeden dev şirket için karar çıktı 5

İFLAS İLE KARŞI KARŞIYA

Peyman Kuruyemiş'in mali durumunun netleşeceği bu kritik süreçte, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Ancak kesin mühlet döneminin sonunda konkordatonun başarıya ulaşamaması halinde şirket iflas riskiyle karşı karşıya kalabilecek.

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