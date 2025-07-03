Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar...

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi bu tarihi bekliyordu! TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon farkına göre ara zam alacak milyonlarca kişi nefesini tutmuştu. Saatin 10.00 olması ile beraber milyonlarca memur ve emekli yüzde kaç ara zam alacaklarını da öğrenmiş oldu. Böylece, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi yılın ikinci yarısında yüzde kaç zam aldığını öğrendi.

TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon verileri şu şekilde:



Ocak: Yüzde 5,03

Şubat: Yüzde 2,27

Mart: Yüzde 2,46

Nisan: Yüzde 3

Mayıs: Yüzde 1,53

Haziran: Yüzde 1,37

Yılın ilk yarısının enflasyon oranlarının belli olması beraber 6 aylık enflasyon farkı da hesaplandı. Bu hesaplamaya göre SSK'lı ve Bağ-Kur'lunun ara zammı da öğrenilmiş oldu. Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesap yaparak ikinci yarıda ne kadar maaş alacağını hesapladı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu da oluştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 15,57 zam alacak.

SSK'LI BAĞ-KUR'LU GÜNCEL ZAM TABLOSU

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GÜNCEL ZAM TABLOSU