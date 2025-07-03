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Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar...

Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği gün geldi! Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi yüzde kaç ara zam alacaklarını öğreniyor. TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunun açıklamasının ardından zam bekleyen memur ve emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar zam alacaklarını hesaplamaya başladı. Peki, milyonlarca memur ve emekli yüzde kaç zam aldı? İşten en güncel son dakika SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve emeklinin yeni maaş tablosu...

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar...
Ezgi Sivritepe

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi bu tarihi bekliyordu! TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon farkına göre ara zam alacak milyonlarca kişi nefesini tutmuştu. Saatin 10.00 olması ile beraber milyonlarca memur ve emekli yüzde kaç ara zam alacaklarını da öğrenmiş oldu. Böylece, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi yılın ikinci yarısında yüzde kaç zam aldığını öğrendi.

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar... 1

TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon verileri şu şekilde:

  • Ocak: Yüzde 5,03
  • Şubat: Yüzde 2,27
  • Mart: Yüzde 2,46
  • Nisan: Yüzde 3
  • Mayıs: Yüzde 1,53
  • Haziran: Yüzde 1,37

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar... 2

Yılın ilk yarısının enflasyon oranlarının belli olması beraber 6 aylık enflasyon farkı da hesaplandı. Bu hesaplamaya göre SSK'lı ve Bağ-Kur'lunun ara zammı da öğrenilmiş oldu. Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesap yaparak ikinci yarıda ne kadar maaş alacağını hesapladı.

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6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar... 3

6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu da oluştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 15,57 zam alacak.

SSK'LI BAĞ-KUR'LU GÜNCEL ZAM TABLOSU

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar... 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GÜNCEL ZAM TABLOSU

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar... 5

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti! İşte milyonları ilgilendiren en güncel maaşlar... 6

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