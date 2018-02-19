VİOP analiz

Şeker Yatırım TarafındanHazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Analizi:

Güne alıcılı başlayan endeks kontratı gün içinde banka hisseleri öncülüğünde bu eğilimi devam ettirse de gün sonuna doğru gelen satışlarla günü yüzde 0,23’ük hafif yükselişle 144.025’den (uzlaşma) tamamladı. Global risk

alma iştahı geri dönerken, ABD borsaları geçen haftaki hızlı toparlanma sonrası günü hafif ekside tamamladı.

VIX endeksi 20 seviyesinin altına kalmaya devam ederken, volatilite azaldıkça başta ABD borsaları olmak üzere global borsalardaki risk alma iştahının güçlenmeye devam etmesi beklenmektedir. Global risk iştahı güçlendikçe BIST’in de yurtdışına paralel tepki yükselişini güçlendirerek devam ettirmesi beklenmektedir. Bugün ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. O nedenle düşük hacimli sıkışık bir seyir görebiliriz. BIST’te geri çekilmeler yaşansa da tepki yükselişinin banka hisseleri öncülüğünde devam etmesi beklenmektedir.

BIST ve özellikle de banka hisseleri EM içinde yüksek iskontolu işlem görüyor. Ayrıca güçlü büyüme beklentileri ve güçlü şirket karları global risk iştahı devam ettikçe BIST’te kısa vadeli tepki yükselişini destekleyecektir. Endeksin güne pozitif başlangıç yapması beklenmektedir.

Şubat Vade Dolar/TL Kontratı

Güne düşüşle başlayan Şubat vade Dolar/TL kontratı günü %0,69 düşüşle 3,761 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Kontrat’ın tekrardan yükseliş yönünde momentum kazanması için 3,825’yi yukarı kırması gerekiyor. Kontrat

bu seviye altında kaldıkça kısa vadede 3,72-3,73 aralığına doğru düşüşün devam edebilir. Kısa vadeli göstergeler ve momentumdaki negatif eğilim tepki yükselişleri olsa da düşüşün kısa vadede devam

edebileceğine işaret ediyor. Dolar/TL kontratının güne 3,76 seviyelerinden yatay yakın başlamasını bekliyoruz.

Destekler : 3,7500 3,7330 3,7100

Dirençler : 3,7700 3,8000 3,8250





BIST 30 Şubat Vade Kontratı

Endeks kontratının güne pozitif başlamasını bekliyoruz. Endeks kısa vadede 142.200 üzerinde kaldıkça geri çekilmeler olsa da geçen hafta oluşan ve yukarı kırılan ters omuz-baş formasyonunun minimum hedefi olan

147.000’lere kadar yükselişini devam ettirmesi beklenmektedir. Kısa vadede 145.200-145.500 aralığının güçlü direnç olarak çalışması beklenmektedir. Bu aralıktan 142.500’lere kadar kar satışı yaşanabilir.

Kısa vadeli göstergeler ve momentumdaki pozitif eğilim geri çekilmeler olsa da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Ortalamalardaki eğilim geri çekilmelerin alım fırsatı olduğuna işaret ediyor.

Endeksin 142.200’ü tekrar aşağı kırması durumunda satışların tekrardan 139.000’leri hedefleyerek hızlanması beklenir. Gün içinde açılacak Uzun (Long) pozisyonlar için 142.200, Kısa (Short) pozisyonlar için de 145.500 zarar-kes seviyesi olarak

takip edilebilir.

Destekler : 143.100 142.200 141.200

Dirençler : 144.500 145.200 146.200