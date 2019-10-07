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Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 07.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 azalışla 103.294,05 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 169,47 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 103.294,05 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,16 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da yüzde 0,66 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 103.463,52 puandan tamamladı.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını kaydetti.

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

İkili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda ise Türkiye'nin, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçeceği, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, bu operasyona dahil olmayacağı ve ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde bulunmayacağı vurgulandı.

Yurt içinde, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmeler ve cuma günü açıklanacak cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri, ABD ve Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de tekrar başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

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