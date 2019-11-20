Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına odaklandı

ABD ile Çin arasında gelecek ay ticaret anlaşması imzalanabileceğine ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çinli Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans süresini 90 gün daha uzatması pay piyasalarında olumlu havanın devamını sağladı.

Ayrıca ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumların üçüncü gününde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yardımcılarından Jennifer Williams ve ABD'li üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ifade verdi. Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda minik fırıldak Adam Schiff tarafından yürütülen düzmece bir mahkeme var. Bizim ortada avukatımız, şahidimiz yok. Yine de bu soruşturmayı izledim. Cumhuriyetçiler bu soruşturmayı öldürüyor. İyi iş çıkarıyorlar çünkü bu soruşturma bir sahtekarlık." ifadelerini kullandı.

Bugünkü Fed tutanakları öncesi, dün New York borsasında tarihi zirveden gelen kar satışları ile Dow Jones endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamlarken, S&P 500 endeksi günü yüzde 0,06 düşüşle tarihi zirve olan 3.120 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak rekor seviyesi olan 8.571 puandan tamamladı.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 düşüş kaydetti.