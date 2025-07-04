Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyonun öğrenilmesinin ardından pekçok kaleme de zam geldi. Özel Tüketim Vergisi'ndeki tutarların değişmesi ile sigara, alkol ve akaryakıt fiyatlarının değişmesi bekleniyordu. Bu gece yarısı itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı ÖTV miktarlarına göre akaryakıta zam geldi.

ÖTV TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Yüzde 15,71'lik artış ile akaryakıtta ÖTV oranları güncellendi. Buna göre, benzinde ÖTV tutarı 13,86 TL'ye, motorinde 12,99 TL'ye, otogaz da ise 10,64 TL'ye yükseltildi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt tabelası güncellendi. Buna göre, benzinde 2,26 lira, motorinde 2,12 lira, LPG'de ise 97 kuruşluk artış yaşandı.

4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG'ye gelen ÖTV zammından sonra akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...





İSTANBUL

Benzin: 51,15 TL

Motorin: 52,32 TL

LPG: 26,04 TL



ANKARA

Benzin:51,81 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 25,88 TL



İZMİR