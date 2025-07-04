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Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti!

Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile maaşlardan diğer ödemelere kadar zam geldi. ÖTV oranlarının değişmesi ile araç sahiplerini üzecek tabela değişimi de yaşandı. Benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar güncellendi. Peki, 4 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...

Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti!
Ezgi Sivritepe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyonun öğrenilmesinin ardından pekçok kaleme de zam geldi. Özel Tüketim Vergisi'ndeki tutarların değişmesi ile sigara, alkol ve akaryakıt fiyatlarının değişmesi bekleniyordu. Bu gece yarısı itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı ÖTV miktarlarına göre akaryakıta zam geldi.

Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti! 1

ÖTV TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Yüzde 15,71'lik artış ile akaryakıtta ÖTV oranları güncellendi. Buna göre, benzinde ÖTV tutarı 13,86 TL'ye, motorinde 12,99 TL'ye, otogaz da ise 10,64 TL'ye yükseltildi.

Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti! 2

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt tabelası güncellendi. Buna göre, benzinde 2,26 lira, motorinde 2,12 lira, LPG'de ise 97 kuruşluk artış yaşandı.

Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti! 3

4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG'ye gelen ÖTV zammından sonra akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...

Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti! 4

İSTANBUL

  • Benzin: 51,15 TL
  • Motorin: 52,32 TL
  • LPG: 26,04 TL
    Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti! 5

ANKARA

  • Benzin:51,81 TL
  • Motorin: 53,19 TL
  • LPG: 25,88 TL
    Motorin, Benzin, LPG... Akaryakıta zam geldi! Tabela tamamen değişti, araç sahipleri dikkat: ÖTV tutarı değişti! 6

İZMİR

  • Benzin:52,18 TL
  • Motorin: 53,53 TL
  • LPG: 25,78 TL
    AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
    Akaryakıt
    Satış
    Motorin
    52.36
    Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
    51.16
    Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
    27.16
    Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    34.14
    Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    29.9
    Gazyağı
    42.41
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