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Tiryakileri üzen haber! Bir sigara grubuna zam: İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar

Sigara gruplarına zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden tiryakileri üzen haberi paylaştı. Bu sefer de başka bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapıldı. İşte detaylar...

Tiryakileri üzen haber! Bir sigara grubuna zam: İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar
Begüm Özkaynak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sigaralara zamlı tarife uygulanacak.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Ve sigaraya ilk zam dediğimiz gibi 5 TL geldi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tiryakileri üzen haber! Bir sigara grubuna zam: İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar 1

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi. Buna göre en ucuz sigara 80 TL en pahalı sigara ise 96 TL oldu.

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