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Piyasalar neleri bekliyor?İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 13.12.2019 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, beklentiler doğrultusunda hareket eden merkez bankaları ve ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği beklentileri ile yükseldi.

Piyasalar neleri bekliyor?İşte takip edilecek veriler

ABD Merkez Bankasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin ardından, ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik haberlerle dolar endeksindeki düşüş, pay piyasalarındaki alıcılı seyir devam ediyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecinin tüm hızıyla devam etmesine karşın ticaret gelişmelerine paralel artan risk iştahı ile S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanış rekorlarını kırdı. Dow Jones endeksi de yüzde 0,79 artışla tarihinin en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar endeksi, dün 96,59 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 96,8 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığının anlaşılmasının ardından sterlin/dolar paritesi, yüzde 2,25 değer kazanarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,3470'e çıktı. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,1170'ten işlem görüyor.

Analistler, seçim sonuçlarıyla, Boris Johnson'ın elinin çok güçlendiğini ve iktidarın alacağı kararları parlamentonun engelleme olasılığının yok denecek kadar azaldığını belirterek, halkın büyük bir kısmının Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediğini gösterdiğini ifade etti.

Dün Christina Lagarde başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda piyasa beklentileri doğrultusunda, faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapmayan ECB, Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye revize etti.

Seçim sonuçları belli olmadan önce kapanan pay piyasalarında, ECB kararı sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Dün akşam saatlerinde medyada yer alan ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın Trump'ın onayına sunulduğu yönündeki resmi olmayan haberlerin ilk fiyatlamaları, paritelerin ardından Asya borsalarında görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kazanarak Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekmesi sonrası yükseliş eğilimi güçlenen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,03 artışla 110.115 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 azalışla 5,7893'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7790 seviyesinde işlem görüyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere'de siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ile küresel piyasalarda artan risk iştahının pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD Senatosu'nda kabul edilen Ermeni karar tasarısı sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

Dün akşam, ABD'de Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Senatonun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar verilerinin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de 5,76-5,81 bandının öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi endeksi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

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