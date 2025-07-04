Spotify hakkında inceleme! Bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık iddiası

Rekabet Kurulu, dijital müzik sektöründeki en büyük oyunculardan biri olan Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejileri mercek altına aldı. Başlatılan ön incelemede, şirketin sektördeki rekabet ortamını bozduğu ve bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık yaptığına yönelik iddialar değerlendirilecek.
Spotify'ın, bazı sanatçılara rakiplerine kıyasla daha fazla görünürlük sağladığı, içerik önerme algoritmalarında taraflı davrandığı ve telif ücretlerinin dağıtımında adil olmayan uygulamalara imza attığı öne sürüldü.
Kurul, bu iddiaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihlal teşkil edip etmediğini tespit etmek üzere detaylı bir inceleme başlattı.
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