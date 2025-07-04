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Spotify hakkında inceleme! Bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık iddiası

Rekabet Kurulu tarafından dijital müzik platformu Spotify hakkında inceleme başlatıldı. Şirketin sektördeki rekabet ortamını bozduğu ve bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık yaptığına yönelik iddialar değerlendirilecek.

Spotify hakkında inceleme! Bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık iddiası

Rekabet Kurulu, dijital müzik sektöründeki en büyük oyunculardan biri olan Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejileri mercek altına aldı. Başlatılan ön incelemede, şirketin sektördeki rekabet ortamını bozduğu ve bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık yaptığına yönelik iddialar değerlendirilecek.

Spotify hakkında inceleme! Bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık iddiası 1

"ADİL OLMAYAN UYGULAMALARA İMZA ATTI" İDDİASI

Spotify'ın, bazı sanatçılara rakiplerine kıyasla daha fazla görünürlük sağladığı, içerik önerme algoritmalarında taraflı davrandığı ve telif ücretlerinin dağıtımında adil olmayan uygulamalara imza attığı öne sürüldü.

Spotify hakkında inceleme! Bazı içerik üreticileri ile sanatçılara ayrımcılık iddiası 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Kurul, bu iddiaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihlal teşkil edip etmediğini tespit etmek üzere detaylı bir inceleme başlattı.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Spotify
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