28 yıllık mobilya devi satıldı! İzmir'de kurulup dünyaya açılmıştı, yeni sahibi hedeflerini açıkladı: İşe alımlar başlayacak...

Mobilya sektöründe önde gelen isimlerden biri olan Alfemo, Rekabet Kurulu'nun pay devri onayı ile beraber Zeren Group Holding'in bünyesine geçti. Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, Alfemo’nun holding yapısına dahil olmasının stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

Zeren, "Yarım asırlık tecrübemizle, Türkiye mobilya sektörünün deneyimli markalarından Alfemo’yu küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

HEDEF 100 MAĞAZA

Holding, Alfemo’nun hem Türkiye içindeki operasyonlarını güçlendirmeyi hem de ihracat hacmini artırmayı hedefliyor. Zeren, mevcut durumda yurt içinde 64, yurt dışında 21 satış noktası bulunan Alfemo’nun 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’de 100 mağazaya ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca şirketin 460 kişilik istihdamının da artırılması planlanıyor.

İZMİR'DE KURULDU

1997 yılında İzmir’de kurulan Alfemo, 200 bin metrekarelik modern üretim tesislerinde, yıllık 860 bin adet modüler mobilya, döşemeli ürün, yatak, baza ve başlık üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Şirket, orta ve orta-üst segmentte geniş ürün yelpazesiyle hem yurt içinde hem yurt dışında güçlü bir müşteri kitlesine sahip.

Zeren Group Holding, orta vadeli planlarında yurt dışında mağazalaşma ve marka bilinirliğini artırma hedefini de öncelikli konular arasında görüyor. Bu kapsamda yeni yatırımlar, iş birlikleri ve pazarlama stratejileri planlanıyor.