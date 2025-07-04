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28 yıllık mobilya devi satıldı! İzmir'de kurulup dünyaya açılmıştı, yeni sahibi hedeflerini açıkladı: İşe alımlar başlayacak...

1997 yılında İzmir'de kurulan Alfemo'yu Zeren Group Holding satın aldı. Holdingin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, satın alma ile ilgili, dev mobilya markasını daha iyi bir konuma taşımak istediklerini ifade ederek yeni hedeflerini açıkladı.

28 yıllık mobilya devi satıldı! İzmir'de kurulup dünyaya açılmıştı, yeni sahibi hedeflerini açıkladı: İşe alımlar başlayacak...
Ezgi Sivritepe

Mobilya sektöründe önde gelen isimlerden biri olan Alfemo, Rekabet Kurulu'nun pay devri onayı ile beraber Zeren Group Holding'in bünyesine geçti. Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, Alfemo’nun holding yapısına dahil olmasının stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

28 yıllık mobilya devi satıldı! İzmir de kurulup dünyaya açılmıştı, yeni sahibi hedeflerini açıkladı: İşe alımlar başlayacak... 1

Zeren, "Yarım asırlık tecrübemizle, Türkiye mobilya sektörünün deneyimli markalarından Alfemo’yu küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

28 yıllık mobilya devi satıldı! İzmir de kurulup dünyaya açılmıştı, yeni sahibi hedeflerini açıkladı: İşe alımlar başlayacak... 2

HEDEF 100 MAĞAZA

Holding, Alfemo’nun hem Türkiye içindeki operasyonlarını güçlendirmeyi hem de ihracat hacmini artırmayı hedefliyor. Zeren, mevcut durumda yurt içinde 64, yurt dışında 21 satış noktası bulunan Alfemo’nun 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’de 100 mağazaya ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca şirketin 460 kişilik istihdamının da artırılması planlanıyor.

28 yıllık mobilya devi satıldı! İzmir de kurulup dünyaya açılmıştı, yeni sahibi hedeflerini açıkladı: İşe alımlar başlayacak... 3

İZMİR'DE KURULDU

1997 yılında İzmir’de kurulan Alfemo, 200 bin metrekarelik modern üretim tesislerinde, yıllık 860 bin adet modüler mobilya, döşemeli ürün, yatak, baza ve başlık üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Şirket, orta ve orta-üst segmentte geniş ürün yelpazesiyle hem yurt içinde hem yurt dışında güçlü bir müşteri kitlesine sahip.

28 yıllık mobilya devi satıldı! İzmir de kurulup dünyaya açılmıştı, yeni sahibi hedeflerini açıkladı: İşe alımlar başlayacak... 4

Zeren Group Holding, orta vadeli planlarında yurt dışında mağazalaşma ve marka bilinirliğini artırma hedefini de öncelikli konular arasında görüyor. Bu kapsamda yeni yatırımlar, iş birlikleri ve pazarlama stratejileri planlanıyor.

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İzmir mobilya satış şirket haberleri
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