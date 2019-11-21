Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının gelecek ay imzalanabileceğine ilişkin beklentiler, Trump'ın, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak, tarifeleri daha da fazla yükseltirim." açıklamasıyla azaldı.

Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 29-30 Ekim toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.

Tutanaklarda, çoğu üyeye göre düşük enflasyonun faiz indirim kararını doğruladığı ve önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faizin uygun seviyede olduğu belirtildi.

Fed üyelerine göre negatif faizin ABD için uygun bir araç olmadığı vurgulanan tutanaklarda, birçok üyenin enflasyon beklentilerinin daha fazla düşmesinden endişeli olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, "Küresel yavaşlamanın ABD ekonomisine zarar verme riski öne çıktı. Fed, küresel yavaşlama ve düşük enflasyona karşı sigorta olarak faiz indirdi. Birkaç üye orta vadede durgunluk olasılığının azaldığını belirtti. Bazı üyeler düşük enflasyonun geçici olduğunu değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.