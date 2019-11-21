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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 21.11.2019 09:02 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tariflerini daha da artırabileceğini açıklamalarının etkisiyle satıcılı seyrederken, bugün yoğun veri gündemin ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının gelecek ay imzalanabileceğine ilişkin beklentiler, Trump'ın, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak, tarifeleri daha da fazla yükseltirim." açıklamasıyla azaldı.

Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 29-30 Ekim toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.
Tutanaklarda, çoğu üyeye göre düşük enflasyonun faiz indirim kararını doğruladığı ve önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faizin uygun seviyede olduğu belirtildi.

Fed üyelerine göre negatif faizin ABD için uygun bir araç olmadığı vurgulanan tutanaklarda, birçok üyenin enflasyon beklentilerinin daha fazla düşmesinden endişeli olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, "Küresel yavaşlamanın ABD ekonomisine zarar verme riski öne çıktı. Fed, küresel yavaşlama ve düşük enflasyona karşı sigorta olarak faiz indirdi. Birkaç üye orta vadede durgunluk olasılığının azaldığını belirtti. Bazı üyeler düşük enflasyonun geçici olduğunu değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Analistler, Fed üyelerinin ekonomiye yönelik risklerin yüksek olduğuna dikkati çektiğini, faiz indirimlerine ara verme konusunda görüş birliği içinde olunduğunu kaydetti.

Öte ABD Senatosu'nun Çinli yetkililerin tepkisini çeken ve ABD-Çin ticaret görüşmelerini muhtemelen daha karmaşık bir hale getirecek Hong Kong'da protestocuları destekleyen bir yasa tasarısını onaylaması küresel risk iştahının azalmasını neden oldu. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nin de Hong Kong tasarısını kabul etmesi, gözleri Trump'a çevirdi. Analistler, Trump'ın tasarıyı imzalaması durumunda ticaret görüşmelerinin de sekteye uğrayabileceği değerlendiriyor.

Dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla günü tamamladı.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında risk iştahının azalmasıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 düşüş kaydetti.

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,69, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,64 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Yurt içinde ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin çıkan olumsuz haberlerin dünya genelinde pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturmasının etkisiyle BIST 100 endeksi, günü günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.785,08 puandan tamamladı.

Analistler, endekste 106.000 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 108.00 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6967 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7060 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin dışında, Fed üyelerinin konuşmaları ile ABD tarafıdan Çin ve Hong Kong'a ilişkin haber akışının piyasanın yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, OECD Ekonomik Görünüm Raporu

14.30 Türkiye TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia FED İmalat Endeksi

18.00 ABD, CB Öngü Göstergeler Endeksi

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Anahtar Kelimeler:
fed piyasalar

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