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En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! 'Kapısını çalmış olacak'

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammı için perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Öte yandan en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise en düşük emekli maaşı rakamı. Halen 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için bir yasal düzenleme gerekirken enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni rakamın ne olacağı merak ediliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan net rakam geldi.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! 'Kapısını çalmış olacak'
Hande Dağ

Emekli maaş zammı, memur zammı ve memur emeklisi zammı için gözler haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı perşembe gününe çevrildi. Milyonlarca kişinin zamlı maaşlarının netlik kazanacağı güne artık saatler kalırken gündemin en çok merak edilen sorularından bir tanesi ise "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu. Hükümet kanadından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Ancak en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili uzman isimlerden çarpıcı değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak SGK Uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı için muhtemel rakamı değerlendi.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! Kapısını çalmış olacak 1

"EĞER 1.61 OLURSA YÜZDE 16.94 OLARAK SABİTLENECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimize, memurlarımıza yılda iki defa zam yapılıyor. Dolayısıyla burada enflasyon tüfe oranında veriliyor. Buradaki zamlar mayıs ayına kadar 15.09 olan ve de kesinleşen enflasyon verisinin üzerine sadece Temmuz ayı kalmış oldu. Temmuz ayıyla ilgili olarak ise çeşitli anketler var, çeşitli tahminler var. Bununla ilgili bakıldığı zaman ben dörtlü bir varyasyon üzerinden bir çalışma yaptım. Bunu paylaşmak istiyorum.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! Kapısını çalmış olacak 2

Bakıldığı zaman Haziran ayı eğer 0.50 puan çıkarsa burada yüzde 15.67'lik bir rakama tekabül edecek. Eğer Haziran ayı yüzde 1 puan olursa yüzde 16.24, 1,5 puan olursa yüzde 16.81, 2 puan olursa da yüzde 17.40 olarak kesinleşmesi muhtemel gözüküyor.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! Kapısını çalmış olacak 3

Burada özellikle Merkez Bankası piyasa katılımcı anketinin tahminine göre ise Haziran ayı 1.61 çıkması yönünde, eğer 1.61 olursa yüzde 16.94 olarak bunun sabitleneceğini ben tahmin ediyorum.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! Kapısını çalmış olacak 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

Dolayısıyla bu burada yüzde 16.94 94 yani kabaca 17 dersek bununla ilgili en düşük emekli maaşı ne olacak, en çok bu merak ediliyor. Dolayısıyla burada hükümet kanadının özellikle ekonomi ekibi ile ilgili geçmiş dönemde emeklilere verilen maaş farklarıyla ilgili şöyle bir masaya yatırıp incelediğimiz zaman, bir önceki döneme gidip baktığımız zaman bir önceki dönemde en düşük rakam 12 bin 500 liraydı, daha sonrasında enflasyon yüzde 15.75 açıklanmıştı, yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin emeklimiz sıfır zam riski vardı. Çünkü onların kök aylıkları o dönemde de aynı bu dönem olduğu gibi maaş farkı enflasyon farkı gelse bile yine yetişemiyordu. Ha o 12 bin 500 lira yüzde 15.75'le 14.469 liraya geldi ve ocağı gördü. Ocak'tan bu tarafa kadar da eğer Merkez Bankası'nı baz alırsak o zaman da yüzde 16.94 olacak. 0 zam riskinde ise rakamsal olarak bir rakam ifade edecek olursak 12 bin 373 lira ek ödeme dahil ve altında olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya. Bu sebepten dolayı 14.469 liraya enflasyon kadar bir fark koyarlarsa o zaman da bu rakam 16 bin 920 liraya yani kabaca 17 bin lira kapısını çalmış olacak. Yani 17 bin lira civarında olabilir"

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! Kapısını çalmış olacak 5

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