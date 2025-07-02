Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya! Konkordato başvurusu yaptılar

Çikolata devi iflas tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin önemli çikolata üreticileri arasında yer alan Modern Çikolata, mali sıkıntıyı aşamadı. Geçtiğimiz aylarda işçilerin maaşlarını ödeyemediği öğrenilen şirket için Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunuldu. Mahkeme için yapılan talebi değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca süreci denetlemek ve yönlendirmek üzere şirkete üç kişilik konkordato komiser heyeti atadı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Modern Çikolata'nın kaderini belirleyecek davanın bir sonraki duruşması 26 Eylül 2025'te görülecek.

İŞÇİLERİN MAAŞLARINI ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİ

Mart 2025'te şirketten yapılan kamuoyu duyurusunda, "Bilindiği üzere son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşullarının şirketimize de olumsuz yansımaları kaçınılmaz olmuştur. Mevcut yaşanılan finansal sıkışıklığın aşılması ve sürdürülebilirliğin tesisi adına yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz yapılandırma ve finansmana erişim süreci sonuçlanma aşamasındadır" denilmişti.

Öte yandan şirketin fabrikalarında çalışan işçilerin maaşlarını aylardır ödeyemediği ve bu nedenle şirketin iflası için alacaklıların Mayıs 2025'te talepte bulunduğu öğrenildi.

ÜLKER İLE ORTAK PROJELERE İMZA ATMIŞTI

1999–2014 yılları arasında Ülker ile ortak projelere imza atan Tayyar Yatırım, bu dönemin ardından yoluna kendi markası olan Modern Çikolata ile devam etmişti.

Tayyar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Modern Çikolata, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini sürdürüyor.

Yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesiste; bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün üretiliyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır