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Dolar kuru 17 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 17.10.2019 07:40 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekâtı sonrası ABD'nin açıkladığı yaptırımlardan etkilenmeyen piyasada dolar/TL ABD'de Halkbank'a ilişkin iddianame hazırlanmasının ardından ilk tepki olarak yukarı yönlü hareket etmişti. Dolar/TL 17 Ekim bu sabah ise güne 5.89 seviyesinin hemen altında başladı. İşte piyasalarda son durum...

Dolar kuru 17 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Swap piyasalarında faizlerin yükselmesi kamunun ve daha az etkili de olsa lokallerin döviz satışları TL’yi destekleyen etkenler olarak öne çıkarken piyasalar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Ankara’da yapacağı görüşmeyi izliyor. Peki dolar da son durum nedir? İşte 17 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

DOLAR NE KADAR?

17 Ekim itibari ile dolar kuru 5.88 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım’da yapılması planlanan ABD ziyaretinin ve ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin Türkiye’ye gelecek olan ABD’li heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirileceğini söyledi.

Artan jeopolitik endişeler ve ABD’nin yaptırım tehditleri geçen haftadan bu yana TL’nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına ve dolar/TL’de yükselişe neden oluyor. Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen, önceki gün yaklaşık 4.5 ayın en yüksek seviyesine gelen dolar/TL yaptırımların “hafif” bulunmasıyla 5.8620 seviyesine kadar gerilemişti.

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DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

  • dolar en düşük 5.8834 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.4930 lira ve en yüksek 6.5515 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.4696 lira ve en yüksek 7.5817 lirayı gördükten sonra 7.55 – 7.56 lira aralığında işlem gördü.
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