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Dolar kuru 18 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 18.12.2019 07:12 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 18 Aralık için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 18 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 18 Aralık itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

18 Aralık itibari ile dolar kuru 5,88 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.33 artışla 111 bin 495 puanda başladığı gün içinde en düşük 110 bin 937 puanı ve en yüksek 111 bin 955 puanı gördükten sonra, yüzde 0.05 düşüşle 111 bin 73 puanda kapandı.

Güne yüzde 0.34 artışla 157 bin 843 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 156 bin 857 puanı ve en yüksek 158 bin 880 puanı gördükten sonra, yüzde 0.28 düşüşle 156 bin 857 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.52 ve yüzde 11.86 düzeyindeler.

Kapanışa yakın işlemlerde:

  • dolar en düşük 5.8441 lira ve en yüksek 5.8894 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5709 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7122 lira ve en yüksek 7.8070 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında hareket ediyordu.
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