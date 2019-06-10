FİNANS

Dolar ne kadar? (10 Haziran pazartesi dolar kurunda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 10.06.2019 07:45 | Son Güncelleme

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL 5.66 seviyesine kadar gerilemişti. 10 Haziran Pazartesi sabahına ise dolar/TL 5.85 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? (10 Haziran pazartesi dolar kurunda son durum)

ABD tarımdışı istihdam verisi Mayıs’ta beklentilerin oldukça altında artarak Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırırken, dolar endeksi bayram tatili sırasında 26 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye gelmişti.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL saat 07.00 itibariyle 5.8481/5.8499'dan işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü saat 1206’da 5.8725/5.8755 seviyesinde olan dolar/TL Salı günü 5.66’ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, TL’de bayram tatili sırasında gözlenen değer kazancının nedenlerini yabancı yatırımcının bayram öncesinde swap pozisyonları üzerinden TL’ye dönmesi, Fed ve ECB kaynaklı haber akışı, TL’nin olumsuz haber akışı ile birlikte randa tercih edilmesi, düşük likidite ortamında gözlenen hızlı fiyatlamalar olarak sıraladı.

Gödek, CDS’ler 500 baz puanın altında kaldıkça TL’ye yönelik iyimserliğin devam edebileceğini söyledi.

ABD’de faizlerin yıl sonundan önce düşürüleceği beklentisi son haftalarda doların değer kaybetmesine neden oldu. Fed yetkililerinden son haftalarda gelen açıklamalar da para politikasının ilerleyen aylarda gevşetileceğine işaret etti.

(Reuters)

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Dolarda dalgalı seyir devam ediyorDolarda dalgalı seyir devam ediyor
Dolarda sert düşüş!Dolarda sert düşüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar dolar kuru 10 haziran dolar

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

A Milli Takım'a İzlanda'da büyük saygısızlık

A Milli Takım'a İzlanda'da büyük saygısızlık

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Ona da haciz gelebilir

Ona da haciz gelebilir

Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Dolar yönünü değiştirdi!

Dolar yönünü değiştirdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolarda hareketlilik sürüyor

Dolarda hareketlilik sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 31 Mayıs dolar kuru

Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

Dolar ne kadar? 30 Mayıs dolar kuru

Dolarda sert düşüş!

Dolar ne kadar? 29 Mayıs dolar kuru

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar ne kadar? 28 Mayıs dolar kuru

Dolar yönünü değiştirdi!

Dolar ne kadar? 27 Mayıs dolar kuru

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Dolar ne kadar? 24 Mayıs dolar kurunda son durum

Dolar güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.