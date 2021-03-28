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Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 28 Mart anlık dolar fiyatları!

DOVİZ HABERLERİ  | 28.03.2021 09:49 | Son Güncelleme

Bu hafta başında Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından 7,40 TL seviyelerinden 8,30 TL’lere kadar yükselen dolar fiyatları, yeni Merkez Bankası Başkanının hamleleri ile yeniden düşüş trendine giren döviz kuru, 28 Mart Pazar sabahına sabit bir şekilde başladı.

Haftayı 8,01 TL civarında kapatan dolar fiyatlarında 27 Mart gece yarısında ufak bir dalgalanma daha yaşandı. 8,13 TL’lere kadar yükselen dolar fiyatları, 8,10 Türk lirası bandına kadar geriledi. 28 Mart Pazar sabahı dolar ve euroda minik değişimler gözlenebiliyor…

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,10 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 9:41 itibarıyla borsaların şu an kapalı olması sebebiyle aynı seviyeden işlem görüyor. Doların bugün alış fiyatı 8,04; satış fiyatı ise 8,16 Türk Lirası.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,58 TL ile başlayan Euro kuru, saat 9:41 itibarıyla borsalar kapalı olduğu için aynı seviyede işlem görüyor. Dün en düşük 9,30 TL, en yüksek 9,50 TL seviyelerini gören Euro, günü 9,37 TL seviyesinde kapattı. Euro'nun 28 Mart 2021 Pazar günü alış fiyatı 9,48 Türk Lirası; satış fiyatı ise 9,67 Türk Lirası.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,19 TL ile başlayan İngiliz Sterlin'i, saat 9:41 itibarıyla borsalar kapalı olduğu için aynı seviyede işlem görüyor. İngiliz Sterlin'inin 28 Mart 2021 Pazar günü alış fiyatı 11,10 TL; satış fiyatı ise 11,27 Türk Lirası.
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