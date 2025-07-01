Doğal gaza zam! EPDK duyurdu: "Konutlar için yüzde 24,6, sanayi kullanımı için yüzde 7,86 oranında zam yapıldı"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaza zam yapıldığını açıkladı. Konutlarda kullanılan doğalgaz yüzde 24,6 oranında zamlandı. Sanayide kullanılan doğalgaz ise yüzde 7,86 oranında zamlandı.

YENİ TARİFE YARIN UYGULANMAYA BAŞLANACAK

PDK'dan yapılan açıklamada, "Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur.

Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.