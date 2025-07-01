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'40 günde iyi gelir elde ediliyor' 120 bin TL ile başladı! 'Önemli bir ürün' Herkese tavsiye etti

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Bilecik Dereşemsettin köyünde 4 yıl önce devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiriciliği tesisi kuran Serdar Demirkapı her yıl ortalama 80 kg koza elde ediyor. 120 bin TL hibe desteğiyle makine, ekipman, ipek böceği ve dut fidelerini temin edip 2021'de 6211 m2'lik arazide üretime başlayan Demirkapı "Ülkemiz açısından önemli bir ürün" derken Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç mesleği herkese tavsiye edip "Üreticiler yaklaşık 40 gün gibi sürede iyi gelir elde edebiliyorlar" dedi.

Bilecik'teki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kendisine ait iş yerinde motor teknisyenliği yapan 48 yaşındaki Serdar Demirkapı, 2021 yılında, çocukluğunda ailesine yardımcı olduğu ipek böceği yetiştiriciliğiyle yeniden ilgilenmeye karar verdi.

40 günde iyi gelir elde ediliyor 120 bin TL ile başladı! Önemli bir ürün Herkese tavsiye etti 1

Aynı yıl kolları sıvayan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı"ndan haberdar olan Demirkapı, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla programa başvurdu.

40 günde iyi gelir elde ediliyor 120 bin TL ile başladı! Önemli bir ürün Herkese tavsiye etti 2

Demirkapı, aldığı 120 bin lira hibe desteğiyle makine, ekipman, ipek böceği ve dut fidelerini temin ederek Mayıs 2021'de, köyünde kendisine ait 6 bin 211 metrekarelik arazide üretime başladı.

40 günde iyi gelir elde ediliyor 120 bin TL ile başladı! Önemli bir ürün Herkese tavsiye etti 3

HAZİRANIN SONLARINA DOĞRU ELDE ETTİĞİ İPEK KOZALARINI SATIYOR

Tesisini kurduğu günden bu yana mayıs ve haziran aylarının tamamını eşi Yeliz Demirkapı'yla Dereşemsettin'de geçiren, ipek böcekleriyle adeta çocukları gibi ilgilenen Demirkapı, haziranın sonlarına doğru elde ettiği ipek kozalarını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) satıyor.

İki çocuk babası Serdar Demirkapı, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana kırsal yaşama ilgi duyduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN"

Bilecik'te uzun yıllardır ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Demirkapı, "Başvurumuz sonucu bina ve makine desteği ile dut bahçesi kurulumuyla ilgili yüzde 100 hibe aldık. Bu yıl 4'üncü senemiz bitiyor. Gelecekte kapasite artırımı yapmayı planlıyoruz. Ülkemiz açısından önemli bir ürün." dedi.

40 günde iyi gelir elde ediliyor 120 bin TL ile başladı! Önemli bir ürün Herkese tavsiye etti 4

YILDA BİR KEZ ÜRÜN ALINIYOR

Demirkapı, üretim sürecinde zaman zaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden ipek böceği yetiştiriciliğine dair eğitimler aldıklarını dile getirdi.

İpek böceklerini her sene mayıs aylarında Kozabirlik'ten temin ettiklerini ifade eden Demirkapı, şunları kaydetti:

"Böcekleri bize yumurtadan çıkmış halde veriyorlar. Üretimin yaklaşık 40 günlük bir süresi var. Bu süre içinde de 4 yaş dönemi oluyor. '5'inci yaş' olarak tabir edilen 8-10 günlük yoğun beslemeden sonra koza dönemi başlıyor. Bu da 3-4 gün sürüyor. Üretim haziranın son haftasında bitiyor. Yılda bir sefer üretim yapılıyor."

40 günde iyi gelir elde ediliyor 120 bin TL ile başladı! Önemli bir ürün Herkese tavsiye etti 5

Demirkapı'nın eşi, ev kadını 44 yaşındaki Yeliz Demirkapı da tesiste çalışırken büyük keyif aldığını aktardı.

Çocuklarının önceden ipek böceklerinden korktuğunu belirten Demirkapı, "Artık ellerine bile alıyorlar. Çok seviyorlar. İpek böceklerinin dut yapraklarını yerken çıkarttıkları ses değişik bir ses. Sanki yağmurlu bir havanın sesi gibi. İnsana huzur veriyor, dinlendiriyor." diye konuştu.

Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç ise ellerinden geldiğince üreticilerin yanlarında olduklarına söyledi.

"ÜRETİCİLER YAKLAŞIK 40 GÜN GİBİ BİR SÜREDE İYİ GELİR ELDE EDEBİLİYORLAR"

Bu mesleği herkese tavsiye eden Genç, "Üreticilerimiz çok memnun. Özellikle bu yıl güzel verim aldık. Üreticiler yaklaşık 40 gün gibi bir sürede iyi gelir elde edebiliyorlar. Bu sürede de ortalama 10 günlük bir zahmeti var." değerlendirmesini yaptı. (AA)

40 günde iyi gelir elde ediliyor 120 bin TL ile başladı! Önemli bir ürün Herkese tavsiye etti 6Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe desteği İpek böceği hibe
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şu an aldığı paranın çoğu devlet teşviği olarak geçiyor, yarın birgün bu kaldırıldığı zaman kooperatif kaçtan alır yaklaşık olarak bilgisi olan var mı?
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