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Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz' O tarihten itibaren 3 bin 500 TL'yi görebilir, ABD'li bankadan yeni açıklama

Altın dünden beri düşüş kaydederken bugün toparlanmaya geçti. Jeopolitik gerilimlerin azalması, tarife savaşlarından olumlu haberlerin gelmesi gibi etkenler altın fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. Düğün sezonu da gelirken altın yatırımcısı alıp satma konusunda kararsızken dev bankada 1 yıl sonrası için tahmin geldi. ABD'li Citi'den gelen tahmine göre gram altın 3 bin 500 liranın altına düşecek.

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz' O tarihten itibaren 3 bin 500 TL'yi görebilir, ABD'li bankadan yeni açıklama
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerin azalması ve küresel büyüme görünümün iyileşmesi ile düşüşe geçmişti. Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesi beklenirken fiyatların düşüşü ile şu sıralar 3 bin 328 dolar seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde düşüş kaydederken bugün ise toparlanma görüldü.

Altın alanlara şiddetle tavsiye ediyoruz O tarihten itibaren 3 bin 500 TL yi görebilir, ABD li bankadan yeni açıklama 1

Gram altın tarafında bugün yüzde 0,82'lik bir yükseliş görüldü. Şu sıralar gram altın 4 bin 262 liradan alıcı buluyor. Altın için kritik tahminler yapılmaya devam ediliyor. ABD'li banka devi Citi'den yeni bir altın tahmini geldi.

Altın alanlara şiddetle tavsiye ediyoruz O tarihten itibaren 3 bin 500 TL yi görebilir, ABD li bankadan yeni açıklama 2

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüşleri ile yatırımcısını tedirgin ederken dev bankadan gelen tahmin tedirgin etti. Citi, altın fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 3100 ila 3500 dolar civarında konsolide olmasını beklediğini belirtti.

Altın alanlara şiddetle tavsiye ediyoruz O tarihten itibaren 3 bin 500 TL yi görebilir, ABD li bankadan yeni açıklama 3

Citi notunda, "Fiyat konsolidasyonunun devam etmesini bekliyoruz... Ve altın piyasasındaki açığın çok yakında zirve yapacağı için Nisan ayı sonlarında 3 bin 500 dolar/ons seviyesini görmüş olabileceğimiz görüşümüzü vurguluyoruz" dedi.

Altın alanlara şiddetle tavsiye ediyoruz O tarihten itibaren 3 bin 500 TL yi görebilir, ABD li bankadan yeni açıklama 4

HEDEFİN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Banka, Haziran ortasındaki üçüncü çeyrek görünümünde 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara düşürdüğünden bu yana altın fiyatlarının ons başına 100 doların üzerinde düştüğünü ve metalin şu anda revize edilen hedefin hemen altında işlem gördüğünü ekledi.

Altın alanlara şiddetle tavsiye ediyoruz O tarihten itibaren 3 bin 500 TL yi görebilir, ABD li bankadan yeni açıklama 5

2026 İÇİN 2 BİN 500 DOLAR TAHMİNİ

Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapmasını bekliyor. Daha sonra ise yatırım talebinin azalması nedeniyle piyasanın temelde zayıflaması bekleniyor. Citi, altın fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısına kadar ons başına 2 bin 500 ila 2 bin 700 dolara düşmesini bekliyor ve "Altın üreticilerinin mevcut seviyelerden aşağı yönlü fiyatlara karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyor" dedi.

Altın alanlara şiddetle tavsiye ediyoruz O tarihten itibaren 3 bin 500 TL yi görebilir, ABD li bankadan yeni açıklama 6

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altının 2 bin 500 dolara kadar gerilemesi durumunda gram altının da etkilenmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda ise 39.8320 lira seviyesinde sabit kaldığı ya da 40-42-44 lira olması durumunda grama altının 2026'nın ikinci yarısında yani tam 1 yıl sonra şu şekilde olacak:

Altın alanlara şiddetle tavsiye ediyoruz O tarihten itibaren 3 bin 500 TL yi görebilir, ABD li bankadan yeni açıklama 7

  • Dolar 39.8320 lira olursa 3 bin 202 lira
  • Dolar 40 lira olursa 3 bin 215 lira
  • Dolar 42 lira olursa 3 bin 376 lira
  • Dolar 44 lira olursa 3 bin 536 lira
    ALTIN FİYATLARI Tümü  
    Altın
    Alış
    Satış
    Değişim
    Saat
    Gram Altın
    4.271,93
    4.272,36
    % 1.05
    10:10
    Ons Altın / TL
    132.933,72
    132.958,75
    % 1.11
    10:25
    Ons Altın / USD
    3.335,83
    3.336,15
    % 1
    10:25
    Çeyrek Altın
    6.835,09
    6.985,32
    % 1.05
    10:10
    Yarım Altın
    13.627,62
    13.970,84
    % 1.05
    10:10
    Ziynet Altın
    27.340,35
    27.855,81
    % 1.05
    10:10
    Cumhuriyet Altını
    27.531,00
    27.948,00
    % -1.47
    17:08
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Altının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyorAltının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyor

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