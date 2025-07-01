Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz' O tarihten itibaren 3 bin 500 TL'yi görebilir, ABD'li bankadan yeni açıklama

Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerin azalması ve küresel büyüme görünümün iyileşmesi ile düşüşe geçmişti. Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesi beklenirken fiyatların düşüşü ile şu sıralar 3 bin 328 dolar seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde düşüş kaydederken bugün ise toparlanma görüldü.

Gram altın tarafında bugün yüzde 0,82'lik bir yükseliş görüldü. Şu sıralar gram altın 4 bin 262 liradan alıcı buluyor. Altın için kritik tahminler yapılmaya devam ediliyor. ABD'li banka devi Citi'den yeni bir altın tahmini geldi.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüşleri ile yatırımcısını tedirgin ederken dev bankadan gelen tahmin tedirgin etti. Citi, altın fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 3100 ila 3500 dolar civarında konsolide olmasını beklediğini belirtti.

Citi notunda, "Fiyat konsolidasyonunun devam etmesini bekliyoruz... Ve altın piyasasındaki açığın çok yakında zirve yapacağı için Nisan ayı sonlarında 3 bin 500 dolar/ons seviyesini görmüş olabileceğimiz görüşümüzü vurguluyoruz" dedi.

HEDEFİN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Banka, Haziran ortasındaki üçüncü çeyrek görünümünde 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara düşürdüğünden bu yana altın fiyatlarının ons başına 100 doların üzerinde düştüğünü ve metalin şu anda revize edilen hedefin hemen altında işlem gördüğünü ekledi.

2026 İÇİN 2 BİN 500 DOLAR TAHMİNİ

Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapmasını bekliyor. Daha sonra ise yatırım talebinin azalması nedeniyle piyasanın temelde zayıflaması bekleniyor. Citi, altın fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısına kadar ons başına 2 bin 500 ila 2 bin 700 dolara düşmesini bekliyor ve "Altın üreticilerinin mevcut seviyelerden aşağı yönlü fiyatlara karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyor" dedi.



GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altının 2 bin 500 dolara kadar gerilemesi durumunda gram altının da etkilenmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda ise 39.8320 lira seviyesinde sabit kaldığı ya da 40-42-44 lira olması durumunda grama altının 2026'nın ikinci yarısında yani tam 1 yıl sonra şu şekilde olacak: