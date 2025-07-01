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125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde 'indirim' vurgusu

Son dönemlerde yaşanan gelişmelerle beraber piyasalarda bir iyimserlik hakimken gözler perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Bir yandan da TCMB'nin faiz indirimi kararı verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, bu durum kredi faizlerine etki eder mi? Şu anda 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde 'indirim' vurgusu
Hande Dağ

Peş peşe yaşanan olumlu gelişmeler piyasalara da olumlu etki etti. Şimdi haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken piyasaların gündeminde Merkez Bankası'nın temmuzdaki toplantısında faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusu var.

125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde indirim vurgusu 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bankacılık kaynaklarının, düşük enflasyon ve faiz indirimi ana senaryosunda, kredi faizlerinde de yakın gelecekte indirimlerin başlayabileceğini aktardığı ifade edildi. Tüketicilere, kredileri daha kısa vadede ve daha düşük tutarlarda tutmalarının tavsiye edildiği belirtilirken böylece hem yüksek oranlardan alınan kredinin faiz yükünün azalacağı hem de ilerideki muhtemel faiz indirimlerinde daha uygun oranlı krediye erişim fırsatının değerlendirilebileceğinin aktarıldığı kaydedildi.

125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde indirim vurgusu 2

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Peki, güncel olarak en düşük kredi faiz oranları ne kadar? Bankalar tarafından sunulan en düşük oranlar dikkate alındığında 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödeme tabloları şu şekilde oluştu:

125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde indirim vurgusu 3

125 BİN TL KREDİ - 12 AY VADE

-Kredi miktarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: Yüzde 3,65

-Aylık taksit: 13 bin 901 TL

-Toplam geri ödeme: 167 bin 532 TL

-Banka: TEB

125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde indirim vurgusu 4

125 BİN TL KREDİ - 24 AY VADE

-Kredi miktarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi oranı: Yüzde 3,44

-Aylık taksit: 8 bin 599 TL

-Toplam geri ödeme: 207 bin 102 TL

-Banka: QNB

125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde indirim vurgusu 5

125 BİN TL KREDİ - 36 AY VADE

-Kredi miktarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 36 ay

-Kredi oranı: Yüzde 3,19

-Aylık taksit: 6 bin 746 TL

-Toplam geri ödeme: 243 bin 483 TL

-Banka: Alternatif Bank

125 bin TL kredinin geri ödemesi belli oldu! Kredi faizlerinde indirim vurgusu 6

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