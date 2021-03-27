Dolar yükselecek mi? Dolar daha ne kadar yükselir? Uzmanlardan dolar yorumu

Uzmanlar, dolardaki hareketliliği yorumladı. Bazı analistleri 8.15 TL’nin direnç olarak takip edildiğini kaydederken, 7,83 TL’nin de destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 TL’lerin 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Dolar yükselecek mi? İşte uzman yorumları...

Haftanın son işlem gününde dolar kuru 8.03 TL diren bölgesi üzerine yükseliş gösterse de şimdilik bu bölge üzerinde tutunamadı. 8.03 TL direnç bölgesi üstüne kırılımlarda tutunması durumunda paritede 8.1586 TL ve 8.2639 TL seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 7.8353 TL ve 7.7880 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dolarda 7.9500 TL direnci 4.kez test edildi. 7.9500 TL seviyesinin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada 8.05 TL ve 8.3290 TL direnç olarak takip edilebilir. 7.95 TL direnci altında kalındığı müddetçe ise 7.7880 TL ve 7.50 TL destek oluşturabilir.

Asya seansında yükselen dolar kuru, 26 Mart Cuma günü 7,9337 TL destek seviyesi üzerinde işlem görmeyi sürdürdü. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bar kapanışı sürmesi hâlinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu hâlde ilk direnç seviyemiz 8,0505 TL olacaktır. Aksi halde, 7,9337 TL seviyesinin altına gevşemesi hâlinde de 7,7503 TL ve 7,6284 TL destek seviyeleri gündemimize gelebilir.

Dolar, 26 Mart Cuma gününde küresel piyasalarda risk pozitif bir görüntü sergiliyordu. ABD’de açıklanan veriler, teşvik paketleri ve başarılı geçen aşılama süreci gibi faktörlerle ekonomiye yönelik iyimser beklentiler risk iştahını destekliyor.

Diğer taraftan, bu gelişmeler haricinde Avrupa’daki koronavirüs salgınının 3. dalgaya evrilmesi euro üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürürken, dolar endeksi (DXY) 200 günlük ortalamasın üzerinde güçlendi. Buna karşın, ABD tahvil faizindeki görece sakin seyirle beraber Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde net bir baskı gözlenmiyor.

Dolardaki küresel görüntü ve Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğin ardından risk primimizdeki seyir diğer taraftan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağını açıklaması ve risk iştahındaki olumlu görüntü ile dolarda bant hareketi görülebilir.

Küresel piyasalarda aşı haberlerinde olumsuz gelişmeler ile risk iştahı negatif izledi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 1 senenin en düşük seviyesine indir. Dolar Endeksi(DXY) perşembe günkü işlemlerde 92,513-92,800 TL bandında alıcılı hareket etti.

Gün içi 92,50 desteğinden tepki alan DXY, Kasım’dan beri en yüksek seviyesini test etti. DXY’nin teknik bakımdan 92,80 direncini yukarı yönlü kırması durumunda 93,00-93,50 dirençlerini hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 92,50-92,20 önemli destekler olarak izlenebilir

Dolar kuru 25 Mart Perşembe günkü işlemlerde 7,9000-7,9975 TL bandında alıcılı hareket edildi. Kısa vadeli yönde izlendiğinde 5 günlük AO’sı 7,87, 22 günlük AO’sı 7,61 seviyelerine yükseldi. Gün içi 8,00 TL direnci üzerine çıkamayan dolarda teknik açıdan 5 günlük AO’sı (7,87) seviyesinin aşağı yönlü kırılması hâlinde 7,70-7,50 TL destekleri hedeflenebilir.