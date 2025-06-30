Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Borcu 67 milyar lirayı aştı...

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku markasını da barındıran Konya Şeker mali açıdan zor günlerden geçiyor. Kurumun 2021 yılında 17 milyar lira olan borcu, sadece dört yılda yaklaşık dört katına çıkarak 67 milyar 835 milyon liraya ulaştı. Aynı zamanda şirket, Rekabet Kurulu’nun merceği altına girdi.

REKABET KURULU’NDAN İNCELEME

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan bağımsız denetim raporuna göre, Panek ve Panagro isimli iştirakler hakkında 18 Şubat 2025 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. Kurulun 13 Şubat 2025 tarihli kararında, ilgili şirketlerin çiğ süt alımı, süt yemi satışı, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ön araştırma yapılmasına karar verildi.

Kararda, iddialar arasında “yatay fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgilerin değişimi” gibi ciddi ihlallerin yer aldığı belirtildi. Bu eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği öne sürüldü.

ÇİFTÇİLER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Konya Şeker’in yalnızca rekabet soruşturmasıyla değil, üreticilerle yaşadığı krizle de gündeme geldiği biliniyor. Şirketin, Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği referans fiyatın altında çiğ süt aldığı ve buna rağmen ödemeleri zamanında yapmadığı üreticiler tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bu durum çiftçiler arasında büyük tepkiye neden olmuştu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tüm bu gelişmelere karşın Konya Şeker cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurumun yaşadığı mali sıkıntılar ve yasal süreçlere dair sessiz kaldı.