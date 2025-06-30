FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Borcu 67 milyar lirayı aştı...

Torku markasının bünyesinde barınan Konya Şeker’in borcu 67 milyar lirayı aştı. Süt üreticisine ödeme yapmadığı iddialarıyla gündeme gelen şirketin Panek ve Panagro adlı iştirakleri hakkında Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı ve süt ürünleri satışında fiyat anlaşması ve pazar paylaşımı gibi rekabeti engelleyici uygulamalar nedeniyle inceleme başlattı. Kurumdan ise hâlâ resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Borcu 67 milyar lirayı aştı...
Çiğdem Sevinç

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku markasını da barındıran Konya Şeker mali açıdan zor günlerden geçiyor. Kurumun 2021 yılında 17 milyar lira olan borcu, sadece dört yılda yaklaşık dört katına çıkarak 67 milyar 835 milyon liraya ulaştı. Aynı zamanda şirket, Rekabet Kurulu’nun merceği altına girdi.

Türkiye nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Borcu 67 milyar lirayı aştı... 1

REKABET KURULU’NDAN İNCELEME

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan bağımsız denetim raporuna göre, Panek ve Panagro isimli iştirakler hakkında 18 Şubat 2025 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. Kurulun 13 Şubat 2025 tarihli kararında, ilgili şirketlerin çiğ süt alımı, süt yemi satışı, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ön araştırma yapılmasına karar verildi.

Kararda, iddialar arasında “yatay fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgilerin değişimi” gibi ciddi ihlallerin yer aldığı belirtildi. Bu eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Türkiye nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Borcu 67 milyar lirayı aştı... 2

ÇİFTÇİLER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Konya Şeker’in yalnızca rekabet soruşturmasıyla değil, üreticilerle yaşadığı krizle de gündeme geldiği biliniyor. Şirketin, Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği referans fiyatın altında çiğ süt aldığı ve buna rağmen ödemeleri zamanında yapmadığı üreticiler tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bu durum çiftçiler arasında büyük tepkiye neden olmuştu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tüm bu gelişmelere karşın Konya Şeker cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurumun yaşadığı mali sıkıntılar ve yasal süreçlere dair sessiz kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya geriledi
Almanya'da enflasyon haziranda yüzde 2'ye düştüAlmanya'da enflasyon haziranda yüzde 2'ye düştü

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Konya rekabet kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı!

Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı!

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.