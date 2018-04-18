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Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

DOVİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 pazar günü erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından dolar 4.04 ve euro 5.04 liraya geriledi. Endeks açıklama sonrası yüzde 1,2 değer kazancı ile 110.000 seviyesini aştı.

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Piyasaların yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme 30 dakika sürdü. Erdoğan'ın açıklama yapmasının ardından dolar 4,0436 seviyesine kadar geriledi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,04'ün üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 5,02 bandında hareket ediyor.

Borsa yüzde 0,5'lik düşüşünü tersine çevirerek yükselişe geçti.

Bahçeli'nin dünkü çağrısı öncesi 4,0850 civarında işlem gören dolar/TL 4,1272'ye kadar yükselse de bu seviyelerde tutunamadı.

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin arasındaki ticaret ilişkilerine ilişkin risklerin ve Orta Doğu'daki gerilimlerin ikinci plana atıldığı görülüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,10'un altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını, 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geleceğini kaydetti.

Morgan Stanley: TL için geçici olumlu

Erken seçim tarihinin açıklanması öncesi Morgan Stanley, "Türkiye'de yapılacak erken seçimin getireceği risk, TCMB'nin faiz artışı ihtimalini artırabilir ve bu da TL için "geçici olarak" olumlu olabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Banka, "Merkez, 25 Nisan'daki toplantıda faizleri değerlendirecek ve liranın bu ay dolar ve euro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB'nin ülke varlıklarını daha yüksek faizler ile destekleyebileceği spekülasyonu mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Dolar tabii düşer bunlardan ülkemiz kurtulacak ekonomi rahatlayacak
zaten bi bu tl hiç bişeye tepki vermiyo ölü balık
ooo ekonomi iyiye gidiyor müdür ????
bizim kpss kadrolar çöpe gitti desene seçime güveniyorduk kpss öncesine aldılar illa yandaşmı olmak lazım atanmak için
çok düşmüş :)
24 HAZİRANDA İNŞALLAH DEPEÜSTÜ ÇAKILACAKSINIZ ŞEKER FABRİKALARINI DEĞİL KAÇAK SARAYI SATIŞA ÇIKACAKTIR KOYUNLARA DUYURULUR
bu ne dalavere dün erken seçim olacak diye yukarı çıkan dolar aşagı düşen borsa bugün erken seçim olacagı açıklanıyor dolar düşüyor borsa yükseliyor bu ne köfte bu ne lahana turşusu
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