Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Piyasaların yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme 30 dakika sürdü. Erdoğan'ın açıklama yapmasının ardından dolar 4,0436 seviyesine kadar geriledi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,04'ün üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 5,02 bandında hareket ediyor.

Borsa yüzde 0,5'lik düşüşünü tersine çevirerek yükselişe geçti.

Bahçeli'nin dünkü çağrısı öncesi 4,0850 civarında işlem gören dolar/TL 4,1272'ye kadar yükselse de bu seviyelerde tutunamadı.

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin arasındaki ticaret ilişkilerine ilişkin risklerin ve Orta Doğu'daki gerilimlerin ikinci plana atıldığı görülüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,10'un altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını, 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geleceğini kaydetti.

Morgan Stanley: TL için geçici olumlu

Erken seçim tarihinin açıklanması öncesi Morgan Stanley, "Türkiye'de yapılacak erken seçimin getireceği risk, TCMB'nin faiz artışı ihtimalini artırabilir ve bu da TL için "geçici olarak" olumlu olabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Banka, "Merkez, 25 Nisan'daki toplantıda faizleri değerlendirecek ve liranın bu ay dolar ve euro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB'nin ülke varlıklarını daha yüksek faizler ile destekleyebileceği spekülasyonu mevcut" ifadelerini kullanmıştı.