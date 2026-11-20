Geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybeden altının ons fiyatı, bu haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamıştı. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşüne yöneldi.

3 BİN 516 DOLARA GERİLEDİ

Ons altın saat 22.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,2 azalışla 3 bin 516 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 4'ü aşan kayıpla 41 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2,5 değer kaybetti.

Piyasalardaki satış baskısında, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın aralık ayı toplantısında piyasa beklentisi olan 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları etkili oldu.

ABD 10 YILLIKLAR YÜZDE 5 SEVİYESİNE GELDİ

Artan enflasyon endişeleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesine yerleşmesi, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

Öte yandan, küresel borsalarda yapay zeka hisseleri öncülüğünde yaşanan ve son üç yılın en uzun serisine ulaşan satış dalgası da emtia piyasalarına sıçradı.

Analistler, şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran savaşının enerji maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklediğini ve faiz indirimi beklentilerini 2027 sonrasına ötelediğini belirtiyor.

Bazı analistler ise piyasadaki sert fiyat hareketlerinin büyük ölçekli fon çıkışlarından ziyade alıcıların piyasadan çekilmesiyle oluşan "likidite boşluğundan" kaynaklandığına dikkati çekti.

Bu arada, altının ons fiyatı yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yüzde 37'nin üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır