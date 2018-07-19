Yeni Başlayanlar İçin Kripto Para Ticaretine Giriş

Okumakta olduğunuz bu kripto para kılavuzu bir saatten daha kısa bir sürede yazıldı ve bu rehber sayesinde kripto para yolculuğunuzda neleri umut etmeniz hakkında bir fikir verecek ve bu yolculuğa en iyi şekilde nasıl başlamanız gerektiği konusunda yol gösterecek. Tadını çıkarın, çünkü bu tüm hayatınızın canlandırıcı yolculuğu olabilir. Kripto Koinlerin Yükselişi Toplumun teknoloji okuryazarlığı arttıkça, kripto paralar geçerli bir değer olarak saklama aracı olarak kabul edilmeye başlandı ve hatta bu konuda patlama yaşandı. “Bitcoin fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı” ya da “Ethereum fiyatı artmaya devam ediyor” gibi başlıklar genel halkın takip ettiği haber akışları arasında sıkça yer almaya başladı. Biliyoruz ki, bir zamanlar Bitcoin’e ve onun arkasındaki teknolojiye şüpheyle yaklaşan insanlar yavaş yavaş kripto paralara aşina olmaya başladı ve giderek bu alanla daha fazla ilgileniyorlar. Bu makalenin yazıldığı sırada tüm kripto para piyasasının toplam değeri 147 milyar dolar civarındaydı. Sadece birkaç ay önce bu piyasanın değeri 100 milyar dolar bile değildi. Bundan birkaç ay sonra ne kim bilir ne kadar olacak.

Kripto Para Piyasasının Güncel Yapısı Bitcoin ve alternatif koinleri duymuşsunuzdur. Bu adlandırmalar 2011 yılından itibaren bitcoin türevleri paraların ortaya çıkmasıyla başladı. Bitcoin’e alternatif olan her bir kripto para kendine özgü bir alanda kullanılmak amacıyla ortaya çıktı ve her biri bitcoinden daha iyi olduklarını iddia etmeye başladı. O günden bu yana kripto para piyasasında sayısız yeni alternatif kripto para çıktı ve bitcoinin pazar hakimiyeti kayboldu. Bu alttraklar çok büyük bir hızda pazar payı kazanıyor. Sadece altı hafta gibi kısa bir sürede on kattan daha fazla bir büyüme gözlemlendi. Kripto Para, Hisse Senetleri, ve Resmi Para Bildiğiniz para birimleri kripto para topluluğu tarafından “fiat” yani madeni karşılığı olmayan yasal para olarak anılır. Kripto paralar adında “para” ibaresi taşımasına rağmen normal paralara göre hisse senetleri ile daha çok benzerliğe sahiptir. Bir kripto para satın aldığınızda aslında bir nevi teknolojik hisse senedi almış oluyorsunuz ve blokchain zincirinin ve ağın bir parçası olmuş oluyorsunuz.



Bitcoin Nasıl Alınır?



Kişilerin kripto para satın alıp ticaret yaptığı en yaygın yer bu paraların satıldığı borsalardır. Yani normal paranızı kullanarak kripto para satın alabileceğiniz web siteleri. Bu tarzda bir web sitesinin güvenilirliğini ve kalitesini ölçebileceğiniz bir çok etmen vardır. Örneğin likidite, sitenin tanınırlığı, işlem ücretleri, alım satım ve para çekme limitleri, işlem hacmi, güvenlik, yaptığı sigorta, kullanıcı dostu olması gibi etmenler. Tüm bunları dikkate aldığımızda şüphesiz Coinbase kripto para alım satımı yapılabilecek en iyi web sitesi olarak gösterilebilir. Yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve rakipsiz bir %100 kripto sigortası sunuyor. Fakat Coinbase şuan Türkiye’den henüz alım satım yapmaya izin vermediği için onun yerine Dpara.com isimli internet sitesinden Türk Lirası ile bitcoin alıp bu bitcoinleri Coinbase’e aktarmak mümkün. Temel olarak Coinbase sitesini esas almamızın sebebi bu sitenin dünya çapında güvenilir olması ve alım satım yapabileceğimiz birçok siteye ücretsiz transfer sunmasıdır.

Dpara.com isimli internet sitesi üzerinde bir hesap oluşturup banka hesap bilgilerinizi tanımladıktan sonra Bitcoin satın almaya sadece birkaç adım uzaktasınız Tebrikler artık Bitcoinleriniz oldu! Bitcoin satın almaya aşina olduktan sonra bu bitcoinleri diğer kripto paralara dönüştürmek isteyebilirsiniz. Örneğin bitcoin satıp karşılığında Ethereum, Ohm, MorningStar, Neo, Ripple, LiteCoin gibi diğer alternatif paralardan satın almak isteyebilirsiniz. Bunu için paribu üzerinden satın alıp Coinbase hesabınıza aktardığınız bitcoibleri hiçbir işlem ücreti ödemeden GDAX sitesine aktarabilirsiniz. Coinbase’i bitcoin satın alma platformu, GDAX’ı da bitcoin ticareti yapma platformu olarak düşünebilirsiniz. Bu ikisi arasındaki transferler anlık ve ücretsizdir. Yavaş yavaş diğer alternatif kripto paralara da aşina olmaya başladınız. Bittrex, Polo, ya da NovaExchange gibi websiteleri de kripto para ticareti yapabileceğiniz başlıca websiteleridir. Bu websitelerine ilk defa kayıt olurken gerekli dokümanları en baştan sunu ki daha sonra ciddi bir alım satım fırsatı oluştuğunda bu dökümanları temin etmekle uğraşırken alım satım fırsatını kaçırmamış olurusunuz. Bu websitelerine üyeliğinizin onaylanması günler alabilir ve alım satım limitleriniz siz ticaret yaptıkça kademeli olarak artar.