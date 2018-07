Yeni Başlayanlar İçin Kripto Para Ticaretine Giriş

Kripto Para Piyasasının Güncel Yapısı

Bitcoin ve alternatif koinleri duymuşsunuzdur. Bu adlandırmalar 2011 yılından itibaren bitcoin türevleri paraların ortaya çıkmasıyla başladı. Bitcoin’e alternatif olan her bir kripto para kendine özgü bir alanda kullanılmak amacıyla ortaya çıktı ve her biri bitcoinden daha iyi olduklarını iddia etmeye başladı. O günden bu yana kripto para piyasasında sayısız yeni alternatif kripto para çıktı ve bitcoinin pazar hakimiyeti kayboldu. Bu alttraklar çok büyük bir hızda pazar payı kazanıyor. Sadece altı hafta gibi kısa bir sürede on kattan daha fazla bir büyüme gözlemlendi.

Kripto Para, Hisse Senetleri, ve Resmi Para

Bildiğiniz para birimleri kripto para topluluğu tarafından “fiat” yani madeni karşılığı olmayan yasal para olarak anılır. Kripto paralar adında “para” ibaresi taşımasına rağmen normal paralara göre hisse senetleri ile daha çok benzerliğe sahiptir. Bir kripto para satın aldığınızda aslında bir nevi teknolojik hisse senedi almış oluyorsunuz ve blokchain zincirinin ve ağın bir parçası olmuş oluyorsunuz.



Bitcoin Nasıl Alınır?



Kişilerin kripto para satın alıp ticaret yaptığı en yaygın yer bu paraların satıldığı borsalardır. Yani normal paranızı kullanarak kripto para satın alabileceğiniz web siteleri. Bu tarzda bir web sitesinin güvenilirliğini ve kalitesini ölçebileceğiniz bir çok etmen vardır. Örneğin likidite, sitenin tanınırlığı, işlem ücretleri, alım satım ve para çekme limitleri, işlem hacmi, güvenlik, yaptığı sigorta, kullanıcı dostu olması gibi etmenler. Tüm bunları dikkate aldığımızda şüphesiz Coinbase kripto para alım satımı yapılabilecek en iyi web sitesi olarak gösterilebilir. Yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve rakipsiz bir %100 kripto sigortası sunuyor. Fakat Coinbase şuan Türkiye’den henüz alım satım yapmaya izin vermediği için onun yerine Dpara.com isimli internet sitesinden Türk Lirası ile bitcoin alıp bu bitcoinleri Coinbase’e aktarmak mümkün. Temel olarak Coinbase sitesini esas almamızın sebebi bu sitenin dünya çapında güvenilir olması ve alım satım yapabileceğimiz birçok siteye ücretsiz transfer sunmasıdır.