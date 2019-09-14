2020'de yeni bir resesyon ihtimali tahminleri ne kadar gerçekçi?

Gittikçe artan sayıda ekonomist ve yorumcu dünya ekonomisinin bir viraja geldiğini, 2020 yılının bir kırılma noktası olabileceğini düşünüyor. Bu beklentilerin arkasında biri seküler, diğeri en azından şimdilik ideolojik iki gelişme var.

Birincisi; 2007 mali krizi ve "büyük resesyon" dünya ekonomisini ve siyasi dengeleri, hatta kültürel ortamı şiddetle sarsmıştı.

Bu sarsıntıların yankıları, krizin anıları, "büyük resesyonu" izleyen, düşük oktanlı da olsa, uzun büyüme döneminde giderek sönmüştü.

Bu dönemin artık sonuna geliniyor, ufukta yeni bir resesyon, buna bağlı bir finansal krizin olasılığı beliriyor. ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşı", Brexit, Hong Kong krizleri bu olasılığı daha da güçlendiriyor.

İkincisi, öncelikle ABD olmak üzere küresel çok uluslu şirketlerin yönetimlerinin zirvelerinde, Financial Times'tan Janan Ganesh'in deyimiyle 'Bilderberg sınıflarında', adeta telaşlı bir "sürdürülebilir kapitalizm" arayışı var.

"Büyük resesyon" yerini düşük de olsa büyümeye bırakırken, genel bir rahatlama havası içinde kimi yorumcular, "sağ popülist" akımlardaki yükselişe bakarak, "liberal düzenin bir finansal krizlik canı kaldı" diyerek uyarıda bulunuyordu.