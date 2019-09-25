FİNANS

İngiliz perakende zinciri 115 şubesini kapatacak

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Sainsbury's'ten yapılan açıklamada, şirketin yeniden yapılanması kapsamında 15 süpermarketin, 40 küçük marketin, "Argos" markası altında ev eşyaları satan 60 mağazanın kapatılmasına karar verildiği bildirildi

İngiliz perakende zinciri 115 şubesini kapatacak

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's bünyesindeki toplam 115 şubenin kapatılmasına karar verildi.

Sainsbury's'ten yapılan açıklamada, şirketin yeniden yapılanması kapsamında 15 süpermarketin ve 40 küçük market ile "Argos" markası altında ev eşyaları satan 60 mağazanın kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Argos" markasına bazı Sainsbury's mağazaları içerisinde yer verilmesinin planlandığı, toplamda gelecek 5 yılda 500 milyon sterlin seviyesinde tasarruf hedeflendiği kaydedildi.

Sainsbury's, 2016'da ev eşyaları satan "Argos" markasını 1,4 milyar sterline satın almıştı.

Geçen yıl nisanda Sainbury's'den yapılan açıklamada, ABD'li perakende devi "Walmart"ın iştiraki olan indirimli mağaza zinciri "Asda" ile birleşme kararı alındığı açıklanmış, yaklaşık 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) değerindeki birleşmeye, İngiliz denetim kuruluşlarınca onay verilmemişti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Sainsbury's perakende zinciri supermarket

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