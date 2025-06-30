48 bin hasta faydalanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! "5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"24 Haziran 2018 seçimlerinde fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 7. yılı geride bıraktık. Yönetim sisteminde tartışmaya nokta koyduk. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılının inşası daha da hızlanacak. Muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski, istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek"

"İÇ CEPHEDE GEDİK AÇACAK EYLEMLERE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

"Son 2-3 haftadır dozu artan hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler, bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Nefret dili bir an önce terk edilmelidir. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir. Kendi iç meselesini çözemeyenler millet ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler. Tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da Türkiye merkezli hareket etmesi gerekiyor"

"KİMİ UNSURLARIN SABOTAJ PEŞİNDE OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

"Devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz. Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler, bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir. Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz. Sabrımızı, sükunetimizi, soğukkanlılığımızı kimse yanlış anlamasın, yanlış yorumlamasın. Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz."

"NATO ZİRVESİ ANKARA'DA"

"NATO Zirvesi’ne Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. NATO liderlerimizi başkentimiz Ankara’da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız."

"9 YANGINLA MÜCADELE HALİNDEYİZ"

"1 Haziran'dan bu yana 1516 orman yangını çıktı, 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı. 9 yangınla mücadele halindeyiz. Kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan filomuz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale araçlarımız, 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Orman yangınlarının neredeyse tamamı insan kaynaklı. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor ama asıl önemli olanın yangınlara sebebiyet vermemek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum"

"5 FARKLI AKILLI KANSER İLACINI GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALIYORUZ"

"Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de benzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacı SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı. 48 bin kanser hastamız için anlamlı bir adım atıyoruz"

BAKAN IŞIKHAN: "48 BİN KANSER HASTASI BU TEDAVİLERDEN FAYDALANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin, "Düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın SGK geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlara önemli bir destek sağlayacaklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."