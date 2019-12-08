FİNANS

İran'da yüzde 300 zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

İran'da benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlanmıştı. İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Emri Vekilzade, 15 Kasım'da yapılan zamdan sonra ülkede benzin tüketiminin yaklaşık yüzde 22 gerilediğini söyledi.

İran'da yüzde 300 zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Emri Vekilzade, 15 Kasım'da yapılan zamdan sonra ülkede benzin tüketiminin yaklaşık yüzde 22 gerilediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Vekilzade, yaptığı açıklamada, "Zam öncesi günlük 98 milyon 700 bin litre olan benzin tüketimi, zamdan sonra 76 milyon 600 bin litreye geriledi." ifadesini kullandı.

Vekilzade, geçen yılın aynı döneminde ise benzin tüketiminin 89 milyon 600 bin litre olduğunu hatırlattı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
petrol denizi üzerinde oturan bir ülkeyi yöneten hırsız mollalar rejimi, koyu bir diktatörlük, şu dikta rejimlerinin tarihe karışması için birileri bir şeyler yapmalı artık.
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