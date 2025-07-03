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Belli oldu... AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam geldi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den en düşük emekli maaşı açıklaması geldi.

Belli oldu... AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam geldi
Hande Dağ

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "En düşük emekli maaşı aylığını 16 bin 881 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.

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