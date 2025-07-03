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En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

En düşük emekli maaşı bugün belli olmuştu. Milyonlarca emeklinin beklediği haberde emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükselmişti. 16 bin 881 TL’ye Yükseltilmesini öngören maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği belirtildi.

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Begüm Özkaynak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 4 milyonu aşkın emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli maaşını açıklamıştı.

Güler, en düşük emekli aylığına yüzde 16,67 oranında zam yapılacağını ve yeni maaşın 16 bin 881 liraya yükseleceğini duyurmuştu.

Söz konusu düzenlemenin ardından, artırılan maaşlar Temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu nda kabul edildi 1

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

(DHA)

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