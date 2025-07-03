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En düşük emekli maaşına yapılan zam açıklanmıştı! Mansur Yavaş'tan sert tepki: "Bu rakamın hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yok"

Geçtiğimiz saatlerde milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli olmuştu. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekli maaşlarına yüzde 16,67 zam yapılacağı kesinleşmişti. Buna göre, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının belli olmasının ardından Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi.

En düşük emekli maaşına yapılan zam açıklanmıştı! Mansur Yavaş'tan sert tepki: "Bu rakamın hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yok"
Begüm Özkaynak

Emeklinin gözü kulağı bugün gerçekleşen Temmuz zammındaydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının ardından en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseltilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yapılan zam oranına tepki geldi. Yavaş, "Bu rakamın hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yok" dedi.

En düşük emekli maaşına yapılan zam açıklanmıştı! Mansur Yavaş tan sert tepki: "Bu rakamın hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yok" 1

"BİR EMEKLİ BU MAAŞLA NASIL GEÇİNSİN?"

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bu rakamın hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yok.
Kiralar, faturalar, ilaçlar, gıda fiyatları derken; bir emekli bu maaşla nasıl geçinsin?
Yıllarca alın teri döken, ülkesine hizmet eden insanlar bugün torununa harçlık veremiyor, markete giderken etiket okumadan bir şey alamıyor.
Ankara’da bugüne kadar 74 bin 421 emeklimize toplam 2 milyar 162 milyon 536 bin 200 TL tutarında destekte bulunduk.
Emeklilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.
Ama bilinmeli ki bu mesele belediyelerin sosyal desteğiyle çözülemez.
Bu ülkede emeklilik yeniden tanımlanmalı. Yoksullukla değil, insanca yaşamla anılmalı.
Çünkü bu ülkede kimse yıllarca çalıştıktan sonra geçinememe korkusuyla yaşamamalı.

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emekli maaşı Mansur Yavaş Zam
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