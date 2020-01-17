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  4. 150 bin hayvanın soy kütüğü oluşturulacak

150 bin hayvanın soy kütüğü oluşturulacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 08:20 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, 2020 yılında yaklaşık 150 bin koyun ve keçinin soy kütüğü projesine dahil edileceğini, hayvan başına 100 lira, bu hayvanlardan elde edilen koç ve tekeleri satın alanlara 500 lira destek verilecğini söyledi.

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, 2020 yılında yaklaşık 150 bin koyun ve keçinin soy kütüğü projesine dahil edileceğini, hayvan başına 100 lira, bu hayvanlardan elde edilen koç ve tekeleri satın alanlara 500 lira destek verilecğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Çeltek Köyü'nde çiftlikte incelemelerde bulundu, soy kütüğü projesiyle ilgili çiftçilere bilgi verdi. Burada bulunan Avrupa Birliği projesiyle kurulan küçükbaş hayvan çiftliğini gezen Erdurmuş, üreticileri küçükbaş hayvana yatırım yapmaya davet etti. Devletin küçükbaş hayvana ciddi destek verdiğini söyleyen Erdurmuş, 2020 yılında küçükbaş hayvan üreticilerine yaklaşık 1 milyar liralık destek sağlayacaklarını kaydetti.
'21 KOYUN, 5 KEÇİ IRKINDA'
Erdurmuş, Türkiye'de ilk defa küçükbaş hayvanda soy kütüğü çalışmasını başlattıklarını ifade ederek, "21 koyun, 5 keçi ırkında soy kütüğü kayıt sistemine başlayacağız. Soy kütüğü, bütün sürünün üreme kayıtlarının kontrol edildiği, bu kayıtlar üzerinden de ıslah çalışmalarının yürütüldüğü bir sistemdir. Küçükbaşta bakanlığımızın farklı projeleri vardı; ama ilk defa ülkesel anlamda soy kütüğü kayıt sistemi ortaya kondu. 2020 yılında yaklaşık 150 bin hayvanla başlayacağımız proje, akabindeki yıllarda artarak devam edecek. Tüm Türkiye’yi temsil edecek şekilde 21 koyun, 5 keçi ırkında soy kütüğü kayıt sistemine başlayacağız. Bu çalışmayı yaparken olayı cazip hale getirme adına bakanlığımızın desteklemeleri olacak. Sisteme dahil olan üreticilerimiz soy kütüğüne dahil olan hayvan başına 100 lira ilave destek almış olacak. Soy kütüğüne dahil olmuş hayvanlardan elde edilen koç, tekeleri satın alan diğer üreticilerimize de 500 lira desteğimiz olacak" dedi.
'KALİTESİ ARTMIŞ IRKLARI DAHA DA ARTIRACAĞIZ'
Erdurmuş, soy kütüğü projesiyle mevcut küçükbaş hayvanların süt, seleksiyon (döl) ve yapağı (yün) kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Üreticilerin daha kaliteli hayvan yetiştirip, o hayvanlardan azami kar elde etmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Erdurmuş, şöyle konuştu:
"Döl verimi, yani bir kuzulamada kaç kuzu veriyor, karlılığı artırması açısından bu bizim için önemli. Yapağı kalitesi de seleksiyon kriterlerimizden birisi olacak. Süt verimi ve bölgesel coğrafyaya yönelik ırkların geliştirmesi de amaçlarımızdan. Burada kuzu doğum ağırlıklarını alacağız, kuzular doğduğunda belli periyotlarla kuzuları tartacağız. Sütünü sağdığınızda bir sağımda ne kadar süt verdiğine bakacağız. Bu bir günde olacak iş değil, uzun zaman emek verilecek bir iş, süt verimi artmış, döl verimi yükselmiş, yapağı kalitesi artmış ırkları daha da artırmak istiyoruz."
'KALİTELİ HAYVAN ÜRETİMİ İHRACATI ARTIRACAK'
Kaliteli hayvan üretiminin ihracatı da yükselteceğini vurgulayan Erdurmuş, "Üreticilerimizi şu anda en karlı sektörlerden bir tanesi olan küçükbaş hayvancılığa yatırım yapmaya davet ediyorum. 2019 yılında 140 binden fazla küçükbaş hayvanın ihracatını Ortadoğu ve kafkas ülkelerine yaptık. Bu rakam 2020 yılında da artarak devam edecek" diye konuştu.

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