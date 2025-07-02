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100 akaryakıt istasyonu vardı! Dev şirket hisselerini sattı, rakam belli oldu

Akaryakıt devi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin 29 ilinde yaklaşık 100 akaryakıt istasyonu ile hizmet veren Euroil, mali sorunlar sonrası nisanda konkordato ilan etmişti. Finansmana erişim güçlü yaşayan dev şirketin hisselerinin yüzde 20'sinin ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 120 milyon TL bedelle satın alındığı öğrenildi.

100 akaryakıt istasyonu vardı! Dev şirket hisselerini sattı, rakam belli oldu
Hande Dağ

Akaryakıt sektörü ile ilgili peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. Alpet'in hisse satışı sonrası bir anlaşma da Euroil cephesinden geldi.

100 akaryakıt istasyonu vardı! Dev şirket hisselerini sattı, rakam belli oldu 1

Sözcü'de yer alan habere göre; nisanda konkordato ilan eden ve İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verilen akaryakıt sektörünün önemli markalarından Euroil, hisselerinin yüzde 20'sini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye sattı.

Euroil Enerji'nin yüzde 20'si karşılığında 120 milyon TL ödendiği öğrenildi.

100 akaryakıt istasyonu vardı! Dev şirket hisselerini sattı, rakam belli oldu 2

YAKLAŞIK 100 AKARYAKIT İSTASYONU VARDI

Euroil Enerji, 100'e yakın akaryakıt istasyonu işletiyordu. Yapılan satış sonrası İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiser heyetinin, şirketin mali tabloları için temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
50.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
48.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.66
Gazyağı
40.72
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt hisse
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