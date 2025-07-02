100 akaryakıt istasyonu vardı! Dev şirket hisselerini sattı, rakam belli oldu

Akaryakıt sektörü ile ilgili peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. Alpet'in hisse satışı sonrası bir anlaşma da Euroil cephesinden geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; nisanda konkordato ilan eden ve İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verilen akaryakıt sektörünün önemli markalarından Euroil, hisselerinin yüzde 20'sini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye sattı.

Euroil Enerji'nin yüzde 20'si karşılığında 120 milyon TL ödendiği öğrenildi.

YAKLAŞIK 100 AKARYAKIT İSTASYONU VARDI

Euroil Enerji, 100'e yakın akaryakıt istasyonu işletiyordu. Yapılan satış sonrası İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiser heyetinin, şirketin mali tabloları için temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.