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2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 08:28 | Son Güncelleme

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zamlı asgari ücret rakamı açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı. 2019 yılında asgari ücret, 417 TL zamla 2.020 TL'ye yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evli ve 3 çocuklu çalışan için asgari ücretin 2.155 TL olduğunu bildirdi.

2019 yılında ödenecek asgari ücret belirlendi. Asgari ücret, 417 TL zamla 2.020 TL'ye yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği son toplantının ardından asgari ücretin 2019 yılında brüt 2.558 lira, net 2.020 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve 3 çocuklu çalışan için asgari ücretin 2.155 TL olduğunu bildirdi. Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zam görmüş oldu. Yeni asgari ücretin komisyonda oy birliği ile belirlediği bilgisini veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Enflasyon üzerinde artış yaparak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü tutmuş olduk." dedi.

TÜRK-İŞ: KABUL EDİLEBİLİR BİR ÜCRET

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Mükemmel bir ücret denemez, ama kabul edilebilir bir ücret. Herkes yeni asgari ücretten memnundur diyemeyiz, ama yüzde 70-80'i mutlu ettiğimizi umut ediyorum. Emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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TÜİK NE ÖNERMİŞTİ?

Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapmıştı. Toplantıda, bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşan TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.

TÜİK'in önerdiği rakamların, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYORDU?

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyordu.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyordu.

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyordu.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyordu.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI

Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.

TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri
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Okuyucu Yorumları 85 yorum
Bence zam yapılmamalı. Herkes memnun nasılsa . Herkesin Keyfi Yerinde . Maddi durumu iyi olanlar asgari ucretlileri daha çok düşünüyor . Benim maaşım 3 asgari ücret ama zam olsun insanlar rahatlasın diye dua ediyorum .
senin tuzun kuruysa neden konusuyorsun dallama seniii millet acindan olsunmu
Haklısın..ama bence net olarak yüzde 25 zam oranı gayet guzel..Allah bereket versin..tabii ki gönül daha iyisini ister
BİSUS TAMAM BITTI GITTİ HAYIRLI OLSUN
3 asgari ücretli nin maaşını alıp 1 asgari ücretle çalışanın işini yapıyormusun o önemli. Yoksa mutsuz musun.
@vatansever_1988_nzbod bu memlekette 1 tane adam gibi adam vardı %100 asgari ücrete zam yapan Necmettin Erbakan açlık sınırının 4000 tl yaklaştığı günde millet 2150 iyi diyor
asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kaldırılsın yeter hem iş veren hem çalışan için tatmin edici olur
en 2500 veya 2900 araliginda olmali...ve işsizlik maasida bu civarlarda olmali...1000 tl issizlik odenegi var..ama en kotu bir kira 900 - 1000 tl...eee bu adamin faturasi var..yemegi icecegi var...birde devlet okullarindan da bir suru para veya malzeme isteniyor...bu mu yani
o gelir vergisini işveren sana yansitacakmi saniyorsun..
işveren vergi mi ödüyor sanıyorsun herşeyi gider gösteriyor ben 4 vergi öderken o devlet destekli 1 vergi ödüyor
ne asgari ücretmiş arkadaş her sene sıkıntı hiçbir zamanda işçinin hakkı verilmiyor meydanlarda nara atanlar kişi başı gsmh 10 bin dolar diyenler sözüm size bırakın kimse kişi başı 10 bin dolar istemiyor 4 kişilik çekirdek bir ailede bir çalışanın sizin rakamlarınıza göre aylık geliri 10.000 dolar / 12 ay / 5.30 döviz kuru = 4.416 TL yapar bırakın agiyi magiyi milleti kandırmayın.
hayirdir kardeş ruyalar alemindemi yasiyorsun
Bizde 10.000 Doları geçiyor. Tek kişi çalışmıyor ki. 4×2020=8080 TL
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