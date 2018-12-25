2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 yılında ödenecek asgari ücret belirlendi. Asgari ücret, 417 TL zamla 2.020 TL'ye yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği son toplantının ardından asgari ücretin 2019 yılında brüt 2.558 lira, net 2.020 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve 3 çocuklu çalışan için asgari ücretin 2.155 TL olduğunu bildirdi. Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zam görmüş oldu. Yeni asgari ücretin komisyonda oy birliği ile belirlediği bilgisini veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Enflasyon üzerinde artış yaparak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü tutmuş olduk." dedi. TÜRK-İŞ: KABUL EDİLEBİLİR BİR ÜCRET Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Mükemmel bir ücret denemez, ama kabul edilebilir bir ücret. Herkes yeni asgari ücretten memnundur diyemeyiz, ama yüzde 70-80'i mutlu ettiğimizi umut ediyorum. Emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu. 2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu? TÜİK NE ÖNERMİŞTİ? Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapmıştı. Toplantıda, bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşan TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.

TÜİK'in önerdiği rakamların, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor. İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYORDU? Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyordu. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyordu. TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyordu. İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyordu.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu. TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı. İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti. ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?