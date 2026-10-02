ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

3-6 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK raflarında giyim, oyuncak, saat ve kişisel bakım kategorilerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Kadın-erkek pijama ve polar üstler, çanta, kemer ile Penti çoraplar tekstilde öne çıkıyor. Çocuklar için Barbie, Hot Wheels, Looney Tunes pelüşleri, Gokidy blok ve araç setleri bulunuyor. Ücretsiz kargo imkanıyla Lacoste, Guess, Columbia ve Just Cavalli markalı kol saatleri sunulurken; kasa arkası indirimlerinde ise Rulokat, helva, deterjan, diş macunu ve havlu peçete yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gokidy blok okyanus keşif seti 1,290 TL

Şarjlı uzaktan kumandalı retro minibüs 1,290 TL

Refleks oyunu 150 TL

Pelüş top 350 TL

Metal renk değiştiren araçlar 100 TL

Sök-tak dinozorlar 100 TL

Mini org 250 TL

Barbie bebek ve moda aksesuarları 799 TL

Bugs Bunny pelüş 599 TL

Kadın pijama takımı yaka yırtmaçlı 750 TL

Kadın ribanalı atlet dantel detaylı 225 TL

2'li ribanalı bato slip 175 TL

Para portföy 275 TL

Kadın kol çantası 599 TL

Kadın tam fermuarlı polar üst 299 TL

Penti daima 40 den külotlu çorap 150 TL

Guess gugw0495g3 erkek kol saati 3,999 TL

Guess gugw0904g1 erkek kol saati 5,499 TL

Guess gugw0914l2 kadın kol saati 4,999 TL

Guess gugw0931l4 kadın kol saati 5,999 TL

Guess gugw0977g1 erkek kol saati 5,999 TL

Lacoste 2001463 kadın kol saati 7,499 TL

Lacoste 2011345 erkek kol saati 7,499 TL

Columbia cs515-026 erkek kol saati 1,999 TL

Columbia cs523-105 erkek kol saati 2,999 TL

Just Cavalli jc1l382m0085 kadın kol saati 5,999 TL

Just Cavalli jc1l390m0055 kadın kol saati 5,999 TL

Bu içerik 2 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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