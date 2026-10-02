ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

3-6 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK raflarında giyim, oyuncak, saat ve kişisel bakım kategorilerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Kadın-erkek pijama ve polar üstler, çanta, kemer ile Penti çoraplar tekstilde öne çıkıyor. Çocuklar için Barbie, Hot Wheels, Looney Tunes pelüşleri, Gokidy blok ve araç setleri bulunuyor. Ücretsiz kargo imkanıyla Lacoste, Guess, Columbia ve Just Cavalli markalı kol saatleri sunulurken; kasa arkası indirimlerinde ise Rulokat, helva, deterjan, diş macunu ve havlu peçete yer alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Bu içerik 2 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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